HAYTAP, Çiğli'deki Deve Güreşleri Festivali'nin iptalini istedi

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), İzmir'in Çiğli ilçesinde bu yıl 9'uncusu yapılacak Deve Güreşleri Festivali'nin iptal edilmesini istedi. Bu etkinliklerin, Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 'Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı olduğunu savunan HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, yasada hayvanların eğlence amacıyla kullanmamasına yönelik hükümlerin bulunduğunu kaydetti.

Çiğli Belediyesi'nce 9'uncu Deve Güreşleri Festivali'nin, 6 Ocak Pazar günü, Harmandalı Yeni Top Sahası'nda gerçekleştirileceği duyuruldu; Festivale HAYTAP'tan itiraz geldi. HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalıştıklarını, Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Hasan Arslan'a da ulaşıp, etkinliğin iptal edilmesini isteyeceklerini söyledi.

İzmir Müftülüğü'nü de ziyaret ettiklerini belirten Baylan "Müftülükte de bize İslamiyet'te arena kültürünün bulunmadığı, hiçbir hayvanın dövüşüne izin verilmediği, bunun günah olduğu, hayvanların sadece yaratılışlarına göre kullanılmalarının gerekli olduğu anlatıldı. Örneğin; deve, taşıma için kullanılabilir" dedi.

'BU YANLIŞTAN ACİLEN DÖNÜLMELİ'

"Biz hayvanların dövüştürülmemesini istiyoruz. Bizim için deve güreşlerinin, köpek dövüşünden farkı yok" diyen Baylan, "Deve güreşleri için 'geleneksel' denilerek, etkinliğe kılıf bulunmaya çalışılıyor. Hiçbir hayvan fıtratının dışında kullanılamaz. Kaldı ki Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ve 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda 'Hayvanlar eğlence amacıyla kullanılamaz' ibaresi var. Her türlü yanlış bir şey. Bu yanlıştan acilen dönülmesini istiyoruz. Belediyenin, canların yaşam haklarına ne kadar saygı duyduğunu görmek istiyoruz" diye konuştu.

Fotoğraf: Umut Karakoyun/DHA

BAŞKAN ARSLAN: BİZ SADECE DESTEK VERDİK

Güreşin kültürel bir etkinlik olduğunu savunan Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ise etkinliğin kendileri tarafından düzenlenmediğini, organize eden Yörük Derneği'ne destek verdiklerini söyledi. Arslan: "Deve güreşleri, kültürel bir gelenek. Bizim burada Yörükler Derneği var. Onlar bu etkinliği yapıyor, biz buna destek veriyoruz. Deve güreşleri sadece Çiğli'de yapılmıyor ki. Ege Bölgesi'nin hemen hemen her yerinde deve güreşleri yapılıyor. Burada hükümetin, bir karar alması, yasa çıkarması gerekiyor. Bu, ancak bu şekilde çözülür. Biz birtakım kültürel etkinliklere belediye olarak destek vermek zorundayız. Biz de bu noktada destek verdik" ifadelerini kullandı.

FEDERASYON BAŞKANI DEVE GÜREŞİNİ SAVUNDU

Türkiye Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya ise "Sahalarda sopa kullanılmıyor. Develerin ağzı bağlanıyor. Urgancılar profesyonel, hakemler ve gözlemciler var. 6 yıldır çok şey başardık. Deve güreşleri çok düzgün bir şekilde yapılıyor. Sıkıntı yok" diye konuştu.

Deve güreşlerinin sağlıklı ortamda yapıldığını savunan Kaya, "Biz HAYTAP'ın kedi ve köpeklere baktığından daha iyi, daha sağlıklı bakıyoruz develere. Bizim develere nasıl baktığımızı onlar görmüyor" dedi. (HABER MERKEZİ)