03 Ocak 2019 20:11
Son Düzenlenme Tarihi: 03 Ocak 2019 20:27

Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren öğrenci tutuklandı

Çankaya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren öğrenci Hasan İsmail H. tutuklandı. Damar ise gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren öğrenci tutuklandı

Fotoğraf: DHA

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    Ankara Çankaya Üniversitesinde Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı silahla öldüren Hasan İsmail H. adlı öğrenci tutuklandı. Suç aleti silahın sahibi olduğu belirtilen polis baba Ö.H. ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.Yaşamını yitiren Ceren Damar ise gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

    OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?

    Olay, 2 Ocak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., asistan hoca olarak derslerine giren araştırma görevlisi Ceren Damar'ın fakülte binasındaki odasına gitti. Hasan İsmail H., Ceren Damar'ı tartışma bahanesiyle önce bıçakladı, ardından belinden çıkardığı tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı, yakalanarak gözaltına alındı.  

    Bir yıllık evli olan Ceren Damar'ın cenazesi de, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    TUTUKLANDI

    Emekli polis olan babasına ait tabancayı kullandığı belirtilen H.İ.H'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında suç aleti silahın sahibi olduğu gerekçesiyle H.İ.H'nin babası Ö.H. de gözaltına alındı.

    3 Ocak günü emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı ile babası sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.İ.H'nin babası Ö.H. ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

    İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: GEÇMEM İÇİN KOPYA ÇEKMEM GEREKİYORDU

    Hasan İsmail H., savcıya verdiği ifadesinde yaşanan olayı anlattı. 2014'de Kıbrıs'ta hukuk fakültesi kazandığını söyleyen Hasan İsmail H., "2015 yılında yatay geçişle Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geldim. Tarafıma haksızlık yapıldı. 2. sınıftan başlamam gerekirken 1. sınıftan başlatıldım. Ceren Damar Şenel danışman hocamdı. Bu sorunlarımı ona anlatıyordum. Ama bana ters cevaplar veriyordu. Ben, derslerimin yoğun olması nedeniyle üniversiteye sınavdan sınava gidiyordum. Ders çalışmalarımı ise evde yapıyordum. O gün 3 sınavım vardı. Derslerimin yoğun olması nedeniyle sınava hazır değildim. Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. Bu nedenle sınavdan geçmek için kopya hazırladım" dedi.

    '2 EL ATEŞ ETTİM, SONRA BIÇAK İLE SALDIRDIM'

    Sınav salonuna girdiğinde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i gördüğünü belirten Hasan İsmail H., "Sınav başladıktan sonra hazırladığım kopyayı çıkardım ve kopya çekmeye başladım. Bir süre sonra Ceren Damar Şenel, beni kopya çekerken yakaladı. Hakkımda tutanak tutarak kopya çektiğim için işlem yaptı. Gün içerisinde birkaç kez onunla görüştüm. Odasına gittim ancak beni tersledi 'çık git' falan dedi. Sonra eve gittim babamın silahını aldım. Daha önceden de bıçak almıştım. Sonra tekrar Ceren Damar Şenel ile görüşmek için odasına gittiğimde kendime hakim olamadım. Evden aldığım babamın silahını doldur boşalt yaptım ve Ceren Damar Şenel'e 2 el ateş ettim. Sonra da bıçak ile saldırdım. Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum. Daha sonra tabancayı başıma dayadım ve intihar etmek istedim. Ancak odaya hocalar ve öğrenciler girmeye başlamıştı. Ben de olayın şoku nedeniyle oradan kaçtım. Annemi aradım sonra babamla birlikte karakola giderek teslim oldum" ifadelerini kullandı. 

    TÖREN DÜZENLENDİ

    Akademisyen Ceren Damar için 3 Ocak'ta Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü'nde tören düzenlendi. Törende konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu, olayı sonuna kadar takip edeceklerini dile getirdi. 

    Ceren Damar eşi Levent Şenel ise "Benim genç arkadaşlarımdan küçük bir istirhamım var. Arkadaşlar, bunu söylemek benim haddime düşmez ama iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil iyi bir insan olmaya çalışın. En önemlisi bu. İnsanları sevin ve hiçbir zaman kötülüğe kötülükle cevap vermeyin. Bu olayla da inşallah bu ülkede pek çok konuda bir duyarlılık, farkındalık oluşacaktır." dedi.

    GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

    Araştırma Görevlisi Ceren Damar gözyaşları içinde toprağa veridi (Fotoğraf: Evrensel)

    Ceren Damar Şenel'in cenazesi, görev yaptığı fakültenin bahçesinde düzenlenin törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Cenazede, acı dolu anlar yaşandı. Şenel'in ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şenel'in cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede, kimse olaya ilişkin konuşmak istemedi.

    İBRAHİM KALIN: OLAY BÜTÜN YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR

    Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, olayın araştırıldığını söyledi. Kalın, paylaşımında, "Komşumuzun kızı ve Çankaya Üni Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, dün menfur bir saldırıda hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor" dedi.

    EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ, SINAVLAR ERTELENDİ

    Çankaya Üniversitesi de başsağlığı mesajı yayınlayarak, eğitime ara verildiğini ve sınavların geçici olarak ertelendiğini belirtti. Yapılan açıklamada şöyle denildi: Balgat Kampüs Hukuk Fakültesinde 2 Ocak 2019 tarihinde yaşanan menfur saldırıda üniversitemizin değerli akademisyenlerinden Ceren Damar Şenel'i kaybettik. Yaşanan elim olayın ardından sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Ceren Damar Şenel, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Menfur saldırıda hayatını kaybeden öğretim elemanımıza, Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm üniversite camiasına sabır ve baş sağlığı dileriz. Üniversitemiz genelinde yapılacak olan tüm sınavlar ertelenmiştir. 02/01/2019 tarihinde Üniversitemiz genelinde Senato kararı ile 1 gün (03 Ocak 2019) ve Hukuk Fakültemizde 3 gün (03-05 Ocak 2019) tarihlerinde yapılacağı ilan edilen tüm sınavlar ertelenmiş, ayrıca Hazırlık Eğitim Birimi'nde eğitime 1 gün (03 Ocak 2019) ara verilmiştir.

    1 ÖĞRENCİ HAKKINDA SORUŞTURMA

    Olayla ilgili "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar" şeklinde paylaşım yapan ve aynı üniversitede öğrenci olan M.B isimli şahıs hakkında TCK. 215. Madde gereğince "Suçu ve Suçluyu Övme" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı. (HABER MERKEZİ)

    Ceren Damar'ın öldürülmesi, bilim insanlarını hedef alan dilin sonucu

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