Hindistan’da gericilerin ayağına dolanan kadın zinciri

“Bu, kadınların ne kadar güçlü olduklarını, birbirimizi nasıl güçlendireceğimizi ve birbirimize nasıl yardım edeceğimizi söylemenin müthiş bir yolu. Hiçbir gelenek ya da geri kalmış düşünce kadınları durduramaz. İbadet etmek isteyen herkesin buna hakkı var” diyor Hindistanlı Kavita Das BBC’ye. Kavita Das, 1 Ocak’ta Hindistan’ın Kerala eyaletinde oluşturulan 610 kilometrelik eşitlik zincirine katılan 5 milyon kadından biri.

Keralalı Gazeteci T. Sudheesh de aynı gün, “Kadınların sayısı beklenenin neredeyse iki katı. Asıl mesele ise bu topraklar ne zaman sisteme karşı gerçekten ayaklanabilecek olduğu” diye yazıyor Twitter hesabından.

5 milyon kadını bir araya getiren, Sudheesh’in de belirttiği gibi, siyasi sisteme karşı tam bir başkaldırı değil, ama onu sarsacak bir girişim.

Hindular regl dönemindeki kadınları “kirli” kabul ediyor. Kadınlar, “regl yaşındaki” yani 10-50 yaş arasındaki kadınların ibadethanelere girişinin engellenmesine isyan ediyor ve yüz yıllardır sürdürülen bu eşitsizliğe karşı “ibadette eşitlik” talep ediyorlar.

#WomensWall participants across Kerala took a pledge to protect the state from the right wing offensives on its renaissance tradition and values.#VanithaMathil pic.twitter.com/Go8rXh11Ho