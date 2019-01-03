03 Ocak 2019 12:42
Son Düzenlenme Tarihi: 03 Ocak 2019 14:37

Hindistan’da gericilerin ayağına dolanan kadın zinciri

Kadınların ‘ibadette eşitlik’ için sokağa çıktığı Hindistan’da ilk kez iki kadının dua ettiği tapınak ‘arındırıldı’. Gericilerin protestoları sürüyor.

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Hindistan’da gericilerin ayağına dolanan kadın zinciri

Ekran görüntüsü, BBC'nin hazırladığı videodan alınmıştır.

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    “Bu, kadınların ne kadar güçlü olduklarını, birbirimizi nasıl güçlendireceğimizi ve birbirimize nasıl yardım edeceğimizi söylemenin müthiş bir yolu. Hiçbir gelenek ya da geri kalmış düşünce kadınları durduramaz. İbadet etmek isteyen herkesin buna hakkı var”  diyor Hindistanlı Kavita Das BBC’ye. Kavita Das, 1 Ocak’ta Hindistan’ın Kerala eyaletinde oluşturulan 610 kilometrelik eşitlik zincirine katılan 5 milyon kadından biri.

    İBADETTE EŞİTLİK İSTEDİLER

    Keralalı Gazeteci T. Sudheesh de aynı gün, “Kadınların sayısı beklenenin neredeyse iki katı. Asıl mesele ise bu topraklar ne zaman sisteme karşı gerçekten ayaklanabilecek olduğu” diye yazıyor Twitter hesabından.

    5 milyon kadını bir araya getiren, Sudheesh’in de belirttiği gibi, siyasi sisteme karşı tam bir başkaldırı değil, ama onu sarsacak bir girişim.

    Hindular regl dönemindeki kadınları “kirli” kabul ediyor. Kadınlar, “regl yaşındaki” yani 10-50 yaş arasındaki kadınların ibadethanelere girişinin engellenmesine isyan ediyor ve yüz yıllardır sürdürülen bu eşitsizliğe karşı “ibadette eşitlik” talep ediyorlar.

    GERİCİLER HAREKETE GEÇTİ

    Ancak kadınların eşitlik talebi, iktidardaki BJP partisinin de desteğini alan gerici kesimleri de harekete geçirdi. Milyonlarca kadının eşitlik için insan zinciri oluşturmalarından iki gün sonra, Çarşamba günü, 40 yaşlarında iki kadın eyaletin en “önemli” tapınağı Sabarimala’ya “girdi” ve tapınakta dua etti. Kerala Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların tapınakta özgürce ibadet etmeye hakkı olduğunu ve bunu güvence altına almanın emniyet güçlerinin görevi olduğunu ifade etti.

    Ancak kadınların tapınağa girmesinin ardından yüzlerce gerici protesto eylemlerine başladı. Siyah bayraklarıyla ve bulundukları kentlerde trafiği kapatan ve eyalet kurumlarının önünde eylem yapan kitlenin en önünde ise gerici ve Hindu dincisi merkezi hükümetin destekçileri vardı.

    2 kadın Sabarimala Tapınağına girerek tarihe geçti

    TAPINAĞI KADINLARDAN ‘ARINDIRDILAR’

    Son olarak dün, bir eşitlik karşıtı protestocunun, iktidar partisi BJP ile Kerala eyaletini yöneten Komünist Parti üyeleri arasındaki çatışmalar sırasında yaşamını yitirdiği açıklandı.

    Öte yandan, isimlerinin Bindu Ammini ve Kanaka Durga olduğu açıklanan iki kadının duasının ardından tapınağın kapatılması ve 1 saat boyunca Hindu rahipler tarafından “arındırılması” için temizlik yapılması da kadınların tepkisini topladı. “Arındırmanın” kadınların Tanrı Ayyappa’yı “Baştan çıkarmış olma” ihtimaline karşı yapıldığı açıklandı. Çok tanrılı bir inanç olan Hinduizm’in tanrılarından Ayyappa’nın özellikle Kerala eyaletinde oldukça popüler olduğu belirtiliyor.

    MAHKEME HAK DEDİ, HÜKÜMET KARŞI ÇIKTI

    Hindistan Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz 28 Eylül’de açıkladığı kararında kadınların tapınaklara girilmesinin engellenmesine yönelik kararını açıklamış ve kadınların tapınaklara giriş hakkı olduğuna hükmetmişti.

    Ancak Hindistan’da merkezi hükümeti yöneten ve Hindu dincisi, gerici BJP partisi mahkeme kararına karşı çıkıyor. Örneğin yerel televizyon kanallarına konuşan BJP’nin Kerala Eyaleti Örgütü Başkanı Sreedharan Pillai, kadınların tapınak ziyaretinin “Ateist yöneticilerin Hindu tapınaklarını yok etmek için bir komplosu” olduğunu ileri sürdü ve protestoların sürmesi çağrısı yaptı.

    BAŞBAKAN YASAĞI SAVUNDU

    Hindu gruplar “tapınağın kirletilmesi”ne karşı bugün için de eyalet genelinde grev çağrısı yaptılar. Siyasi Yorumcu Seema Mustafa, grev çağrısının daha fazla şiddeti tetikleyeceği uyarısı yaparak, “Anayasa mahkemesinin kararına rağmen BJP’nin bu işin peşini kolayca bırakmayacağı ortada, bu da şiddetin devam edeceği anlamına geliyor” dedi.

    Hindistan Başbakanı Nerandra Modi de yine bugün yayımlanan bir röportajında yasağın dini inanç gereği olduğunu savunarak konunun “cinsiyet eşitliği ile ilgisi olmadığını” ileri sürdü.

    MAHKEME 22 OCAK’TA YENİDEN TOPLANACAK

    Kerala eyalet yönetimini elinde bulunduran Hindistan Komünist Partisi (Marksist) Kerala

    Eyalet Sekreteri Kodiyeri Balakrishnan ise, kadınların tapınağa girişine karşı yapılan eylemleri anayasa karşıtı olarak nitelendirdi ve eyalet hükümetinin görevinin yasal gerekliliklerin yerine getirerek kadınları korumak olduğunu söyledi.

    Öte yandan Anayasa Mahkemesinin 22 Ocak’a konuyla ilgili yeniden toplanarak yapılan itirazları değerlendireceği öğrenildi.

    HİNDİSTAN’DA KADIN OLMAK

    Kadınlara yönelik şiddetin oldukça yaygın olduğu Hindistan özellikle kadın ve kız çocuklarına yönelik “toplu tecavüz” olaylarıyla gündeme geliyor. Kadınlara yönelik cinsiyet eşitsizliği ise anne karnında başlıyor. Her 18 saatte bir tecavüzün yaşandığı 1.2 milyar nüfusa sahip ülkede ayrıca son 30 yılı içinde 12 milyon kız çocuğu, cinsiyetleri nedeniyle doğmadan kürtajla alınmış.

    Dünyanın en büyük ekonomileri arasında bulunan Hindistan’da yoksulluk ve özellikle de evsizlik önemli bir sorun. 2014 yılında iktidara gelen Hindu milliyetçisi, sağcı BJP partisi de bir yandan neoliberal politikalar yürütürken bir yandan da Hindu milliyetçiliğini ve dinci gericiliği kışkırtarak toplumsal kutuplaşmayı artırıyor. BJP’nin, İsrail ve ABD ile ilişkileri de giderek güçleniyor. Öte yandan Kast sisteminin hâlâ toplumsal ilişkileri belirlediği ülkede ırkçılık da hâlâ yaygın. (DIŞ HABERLER)

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