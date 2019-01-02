Suriye’deki ABD askerleri Erbil üzerinden çekilecek

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, “Suriye’den çekilecek ABD askerleri, Irak Merkezi Hükümetinin kontrolündeki bölgelere değil Erbil’e geçecek. Belki daha sonra Erbil’den ABD’ye veya başka bölgelere dönecekler” dedi.

Resul, Irak medyasına yaptığı açıklamada, kararın Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği anlamına gelmediğini ve askerlerin Irak’ta daimi şekilde konuşlanmayacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Aralık’ta, Suriye’den askerlerini çekeceklerini duyurmasının ardından Amerikan askerlerinin muhtemel çekilme güzergahı olduğu belirtilen Erbil’deki Harir Hava Üssü'nde yoğun hava trafiği yaşanmaya başlamıştı.

IŞİD’in ortaya çıktığı 2014’ten hemen bir yıl sonra ABD güçleri Harir Hava Üssünü tamamen kontrolü altına alarak burada konuşlanmaya başlamıştı.

Harir, peşmerge himayesinde bulunması ve Irak’ın diğer bölgelerine göre “IŞİD tehdidinin hemen hemen çok az olduğu bir bölgede yer alması” nedeniyle ABD için oldukça güvenli bir üs olarak görülüyor.

Suriye’nin kuzeyi ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimini birbirine bağlayan Peşhabur sınır kapısına 227 kilometre uzaklıkta bulunan Harir, ABD’nin Irak’ın kuzeyinde Suriye sınırına en yakın askeri üssü konumunda. (DIŞ HABERLER)

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