Trump: Askerlerimizi yavaş yavaş Suriye'den çekiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "IŞİD büyük oranda bitti, askerlerimizi yavaş yavaş aileleri ile kavuşmaları için geri çekiyoruz" dedi.

Trump'ın mesajı şöyle: "Başkan olduğumda, IŞİD bir karışıklığa neden oluyordu. Suriye'de yaptıklarımı başkası yapmış olsaydı ulusal kahraman olurdu. IŞİD büyük oranda bitti, askerlerimizi yavaş yavaş aileleri ile kavuşmaları için geri çekiyoruz, bir kısmı da IŞİD kalıntıları ile savaşıyor." (HABER MERKEZİ)

If anybody but Donald Trump did what I did in Syria, which was an ISIS loaded mess when I became President, they would be a national hero. ISIS is mostly gone, we’re slowly sending our troops back home to be with their families, while at the same time fighting ISIS remnants......