Trump'ın Suriye'den çekilme süresini 4 ay uzattığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararının ardından ülke içinde karşı karşıya kaldığı baskı karşısında geri adım atarak askerlere verdiği 30 günlük çekilme süresini uzattığı öne sürüldü. Buna göre, Trump’ın 30 gün içinde çekilme talimatı şu an için askıya alındı ve süre yaklaşık dört aya uzatıldı.

ABD merkezli New York Times gazetesinin Trump yönetiminden iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı geçen hafta Irak’a yaptığı sürpriz ziyaret sırasında Irak ve Suriye’deki Amerikan güçlerinin komutanı Korgeneral Paul J. LaCamera ile görüşmesinde, ‘Ordunun güvenli ve düzenli bir çekilme için birkaç ayı daha olduğunu’ söyledi.

New York Times haberinde, Trump’ın çekilme kararının son olarak emekli General Stanley A. McChrystal ve Beyaz Saray Genel Sekreteri John F. Kelly tarafından da eleştirildiğine dikkat çekildi.

Cumhuriyetçi partinin kıdemli isimlerinden Senatör Lindsey Graham, Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından çekilmenin ‘yavaş’ olacağını söylemişti. Trump da kararını savunmak için attığı bir dizi tweet’te ‘yavaş çekilme’ ifadelerini kullanmıştı. Trump, “Suriye’de yaptığımı bir başkası yapsaydı ulusal kahraman ilan edilirdi. IŞİD neredeyse bitti. Birliklerimizi yavaş yavaş eve ailelerinin yanına gönderiyoruz aynı zamanda IŞİD kalıntıları ile savaşmayı sürdürüyoruz” demişti. (HABER MERKEZİ)

Trump: Askerlerimizi yavaş yavaş Suriye'den çekiyoruz

ABD'li senatörden 'Suriye'den çekilme' açıklaması