İdlib’de cihatçı gruplar arasında şiddetli çatışma yaşandı

Suriye’nin İdlib kentinde Türkiye destekli cihatçı radikal örgüt Nureddin Zengi ile el Kaide’nin Suriye kolu olan el Nusra’nın öncülük ettiği Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Sputnik’in ÖSO kaynaklarından aktardığına göre, HTŞ, geçen hafta 5 militanının Nureddin Zengi tarafından öldürülmesi üzerine 3 koldan saldırıya geçti. İdlib kuzeyindeki Daret İzze bölgesinde çatışmalar yoğunlaşırken, çatışmalar arasında mahsur kalan sivillerden ise 4 kişi hayatını kaybetti. Nureddin Zengi’nin en önemli komutanlarından Ahmed Homsi, Darat İzze merkezinde HTŞ ile yaşanan çatışmalar sırasında ölürken, HTŞ’den ise 6 militan öldü.

Nureddin Zengi, Daret İzze’ye giren Heyet Tahrir Şam güçlerini tank ile hedef alırken, atışlar Daret İzze Hastanesine isabet etti. Hastanenin isabet etmesi sonucu bir hemşire hayatını kaybetti.

İDLİB’E SALDIRIRKEN MÜTTEFİKTİLER

Nureddin Zengi, tanklarla ve ağır silahlarla HTŞ karargahlarını bombalarken, HTŞ birlikleri ise ağır silahlarla Zengi’nin mevzilerini hedef aldı. Ahraru Şam örgütü de Nurrettin Zengi’ye destek olmak için bölgeye 300 militan ile ağır silahlar gönderdi.

Suriye ordusuna saldırmak konusunda 5 yıldır ortaklık yapan Heyet Tahriri Şam ile Nureddin Zengi, İdlib kentine ortak saldırmışlardı ve kenti Suriye ordusundan alıp işgal etmişlerdi. Her iki örgüt Halep kırsalı, Lazkiye kırsalı ve Hama kenti kırsalında Alevi sivillere katliamlar yapmakla suçlanıyor.

Suriye’de onlarca cihatçı örgüt İdlib merkezi ve kırsalında var olurken, cihatçı örgütler arasında iç çatışma sürekli yaşanıyor. (DIŞ HABERLER)