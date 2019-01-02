Marmaris'te dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Marmaris'te etkili olan sağanak, altyapı yetersizliğiyle birleşince yurttaşlar mağdur oldu. Yağmur sularının etkisiyle derede taşkın yaşanınca bazı ev ve işyerlerini su bastı, kümes hayvanları ve küçükbaşlar boğuldu.

Dün sabah başlayan yağmur, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Marmaris- Datça Karayolu Değirmenyanı Mahallesi'ndeki derede, saat 21.00 sıralarında taşkın oldu. Değirmenyanı Mevkii'ndeki 4 işyeri ve çevredeki 4 evde su baskını yaşandı.

Bozburun, Selimiye, Orhaniye ve Taşlıca mahallelerine giden ve bir süredir köprü yenileme çalışması yapılan yol, Kazandere Çayı'nın taşmasıyla ulaşıma kapandı. Bunun üzerine orman yolundan ulaşım sağlanmaya çalışıldı. Ancak toprak kayması nedeniyle burası da kapandı.

Bölgede yağmur etkisini yitirirken, taşkın sularının yarattığı olumsuzluk sürüyor. Ekipler de yolu ulaşıma açmak için çaba gösteriyor.

Taşkın yaşanan bölgede tente ve bahçe mobilyaları satan işletmesi bulunan Mehmet Demir (38), "Dükkanın arkasındaki derede ıslah çalışması yetersiz kaldığı ve derenin solundaki köprü tıkandığı için mahallemizde su baskını oldu. Bu her yıl yaşanıyor. Acilen derenin ıslah edilmesi ve yeni menfezler yapılması gerekiyor. 4 milyon lira zararımız var" dedi.

55 KOYUN VE 100 TAVUK SEL SULARINDA BOĞULDU

Hisarönü Değirmenyanı Mahallesi'ndeki Atilla Tuzkaya'ya (53) ait besi çiftliğindeki 55 koyunun tamamı ile az ilerisindeki Ali Özdil'e ait kümesteki 100 tavuk sel sularında boğuldu. 40 tavuk ise son anda kurtarıldı.

Aynı mevkideki Mithat Öztonbul'a (39) ait ev ve Deniz Yorulmaz'a (45) ait tarım malzemeleri deposu da sel sularıyla doldu. Evdeki eşyalar ve depodaki çeşitli tarım malzemeleri zarar gördü. (Muğla/DHA)

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