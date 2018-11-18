Bodrum'da sel: Sokaklar savaÅŸ alanÄ±na dÃ¶ndÃ¼, evleri su bastÄ±

MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde etkili olan saÄŸanak sele neden oldu, sokaklar savaÅŸ alanÄ±na dÃ¶nerken onlarca ev ve iÅŸyerini su bastÄ±.

MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesinde dün etkili olan saÄŸanak, sele neden oldu. Cadde ve sokaklar dereye dönerken, onlarca ev ve iÅŸ yerini su bastÄ±. AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸtan korunmak için bindikleri araçlarÄ±yla birlikte denize sürüklenen iki balÄ±kçÄ± ise son anda kurtarÄ±ldÄ±. Sel sularÄ±nÄ±n sürüklediÄŸi onlarca araç zarar gördü.

Bodrum'da dün sabah saatlerinde baÅŸlayan ve aralÄ±klarla etkili olan saÄŸanak, hayatÄ± olumsuz etkiledi. Bugün sabaha karÅŸÄ± etkisini artÄ±ran saÄŸanak, sele neden oldu. Yüksek kesimlerden inen yaÄŸmur sularÄ±nÄ±n önüne katÄ±p getirdiÄŸi çöp ve kaya parçalarÄ±, rögarlarÄ± tÄ±kadÄ±. Atatürk, Artemis, Neyzen Tevfik, Mümtaz Ataman, Üçkuyular, Cevat Åžakir caddeleri ile bazÄ± ara sokaklar sel sularÄ± nedeniyle dereye döndü. Sel sularÄ± asfaltÄ± sökerken, onlarca ev ve iÅŸyerini de su bastÄ±.

Torba mevkisinde balÄ±k tutan Recep Koç (39) ve Cemile DemirtaÅŸ (62) aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸtan korunmak için araçlarÄ±na bindikleri sÄ±rada gelen sel sularÄ±yla birlikte denize sürüklendi. Kendi imkanlarÄ±yla araçlarÄ±nÄ±n üzerine çÄ±kmayÄ± baÅŸaran balÄ±kçÄ±larÄ± kurtarmak için bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu, bir dalÄ±ÅŸ timi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±lan Koç ve DemirtaÅŸ, denizde baÅŸka kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. AyrÄ±ca denize sürüklendiÄŸi belirlenen 3 otomobil daha sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan sabitlenip, sahiplerine bilgi verildi. Sel sularÄ±na kapÄ±lÄ±p sürüklenen çok sayÄ±da araçta da maddi hasar meydana geldi.

FotoÄŸraf: DHA

Son 24 saatte metrakereye 200 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n düÅŸtüÄŸü ilçede, belediye ekipleri suyla dolan cadde ve sokaklarda tahliye ve temizlik çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ederken, vatandaÅŸlar da ev ve iÅŸ yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

DERE YATAKLARINDAN GELEN SULAR EVLERÄ°NE DOLDU

Selden en fazla zarar gören yerlerden YokuÅŸbaÅŸÄ± ve Torba mahallelerindeki baskÄ±nlara, dere yataklarÄ±ndan gelen sularÄ±n neden olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

YokuÅŸbaÅŸÄ± Mahallesi'nde dere yataÄŸÄ± kenarÄ±ndaki bir evin istinat duvarÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ± sonucu sel sularÄ± çevredeki 15 evi su altÄ±nda bÄ±raktÄ±. Torba Mahallesi'nde ise yüksek kesimlerden gelen sel sularÄ±nÄ±n bir dere yataÄŸÄ±nda biriktirdiÄŸi çöpler, kaya parçalarÄ± ile birleÅŸti ve civardaki çöplükte bulunan katÄ± atÄ±klarÄ± da önüne katarak rögar ve mazgallarÄ± tÄ±kadÄ±. Bu nedenle yer altÄ±na inemeyen yaÄŸmur suyu cadde ve sokaklarÄ± nehre çevirdi.

Evini su basan maÄŸdurlardan Haldun Çolak, "Sel sularÄ± saat 05.00 sÄ±ralarÄ±nda, evin yan tarafÄ±ndaki bahçe duvarÄ±nÄ± patlattÄ±. Bir anda evin içi suyla doldu. ÇocuklarÄ± son anda dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kardÄ±k. Evin içindeki koltuklar bile yer deÄŸiÅŸtirdi. ÇocuklarÄ±n oyuncaklarÄ± yerlerdeydi. KapÄ±yÄ± bile zor açabildik. Gece bizim için çok zor geçti" dedi. Evi sel sularÄ± ile dolan bir diÄŸer maÄŸdur vatandaÅŸ Ä°zzet Akkaya, "Belediye ancak, 'Åžiddetli yaÄŸmur gelecek' diye anons yapÄ±p, uyarÄ±yor. Biz belediye çalÄ±ÅŸanÄ± deÄŸiliz ki bunun önlemini alalÄ±m. Belediyenin mazgallarÄ±, dere yataklarÄ±nÄ± temizlemeyi, gereken tedbirleri almasÄ± gerekirdi. Sabah karÅŸÄ± çocuklarÄ±mÄ±zÄ± da alÄ±p, dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karak canÄ±mÄ±zÄ± zor kurtardÄ±k. Dün (Cumartesi) klima taktÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±m, 1 saat bile kullanamadan sel sularÄ± nedeniyle zarar gördü, çöpe gidecek" diye konuÅŸtu.

AFET KOORDÄ°NASYON MERKEZÄ° OLUÅžTURULDU

Bodrum'da, gece saatlerinde etkili olan saÄŸanak ve sel sonrasÄ± Bodrum KaymakamlÄ±ÄŸÄ± bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi oluÅŸturuldu.

Bodrum Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Taner Uslu, "YaÄŸmurun ilk baÅŸladÄ±ÄŸÄ± saatlerden itibaren ekiplerimiz ile birlikte sahada çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±k. KÄ±sa sürede metrekareye çok fazla yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸünce bazÄ± dere yataklarÄ±nda su taÅŸkÄ±nlarÄ± yaÅŸandÄ±. Ekiplerimiz, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z maÄŸdur olmasÄ±nlar, diye saat 01.00'den itibaren iÅŸ makineleriyle çalÄ±ÅŸmaya devam ediyorlar. Bodrum KaymakamlÄ±ÄŸÄ±'mÄ±z, MuÄŸla BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±'mÄ±z, Bodrum Belediyesi ekiplerimiz koordinasyon halinde vatandaÅŸlarÄ±n maÄŸduriyetini gidermek için ve hasar tespiti yapmak için sahadalar" dedi. (MuÄŸla/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 15:27

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