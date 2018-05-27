Sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı

Kocaeli ve Yalova'da etkili olan yağış nedeniyle bazı ev iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda güçlükle ilerledi.

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağışın etkisini iyice artırması üzerine kent merkezinde bazı yollar sular altında kaldı. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan sürücüler ve toplu taşıma araçları, zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kocaeli Sanayi Sitesi de aşırı yağışlardan etkilendi. Sanayi girişi ve bazı dükkanların zemini suyla kaplandı. Sanayi sakinleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

DERELERİN DEBİLERİ YÜKSELDİ

Kent merkezinden geçen bazı derelerin debisi de yükseldi. Ali Kahya Mahallesi'nden geçen Kanal Boyu Deresi'nin yatakları taşma noktasına geldi. Normal zamanlarda su debisi çok düşük olan derenin bu halini gören vatandaşlar, zaman zaman dere kenarından oluşan manzarayı izledi.

Karamürsel ilçesinde ise ev ve iş yerlerinin birinci katlarını su bastı, Yalova Karamürsel yolu bir süre trafiğe kapandı. Yoğun yağış nedeniyle kot farkı bulunan apartmanların zemin katlarını su basarken, ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

YALOVA'DA CADDELER GÖLE DÖNDÜ, EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Yalova’da da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Kentte saat 06.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık saat etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Fatih, İstanbul, Cumhuriyet ve Yalı caddeleri göle döndü, onlarca ev ve işyerini su bastı. Yağmur nedeniyle trafik de durma noktasına geldi. Vatandaşlar, su baskınlarının önüne geçmek için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri, tıkanan rögarları açmak, baskın yaşanan ev ve işyerlerine dolan suları tahliye etmek için çalışma başlattı. İtfaiye yetkilileri, kendilerine 200 civarında su baskını ihbarı geldiğini açıkladı.

ORTACA'DA 45 DAKİKALIK SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı işyerlerini su bastı.

Ortaca'da bugün sabah saatlerinde başlayan ve 45 dakika süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmur sularının önüne katıp getirdiği çöpler bazı rögarların tıkanmasına neden oldu. İlçenin işlek caddelerinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanırken, sürücüler, suyla dolu yollarda güçlükle ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri rögarları açmak için uzun uğraş verirken, dükkanlarına yağmur suyu giren esnaf ise faraş ve çekçek yardımıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

DOĞU ANADOLU İÇİN SAĞANAK UYARISI

Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı ise Kars'ta 4, Ağrı ve Ardahan'da 6, Erzurum'da 8, Iğdır ile Erzincan'da 13 ve Tunceli'de 14 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının da Iğdır'da 30, Tunceli'de 28, Erzincan 27, Ağrı'da 23, Ardahan Kars'ta 22 ve Erzurum'da 21 derece olacağı öngörülüyor. Bölgede son 24 saatte metrekareye Kars'ta 8,2 ve Ardahan'da 0,2 kilogram yağış düştü. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 12:51

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