Bodrum'u yaÄŸmur ve dolu vurdu, su taÅŸkÄ±nlarÄ± yaÅŸandÄ±

Bodrumâ€™da,ÅŸiddetli yaÄŸmur, hayatÄ± felÃ§ etti. Belediye BaÅŸkanÄ±: Bodrum ÅŸu anda tarihi bir felaket yaÅŸÄ±yor.

Bodrum’da, denizde oluÅŸan hortumun ardÄ±ndan baÅŸlayan ve zaman zaman yerini doluya bÄ±rakan ÅŸiddetli yaÄŸmur, hayatÄ± felç etti. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iÅŸyerlerinde su baskÄ±nlarÄ± yaÅŸandÄ±.

ÖNCE HORTUM VURDU

Bodrum ile Yunanistan'Ä±n Ä°stanköy AdasÄ± arasÄ±ndaki bölgede, saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda denizde hortum oluÅŸtu. Bodrum'a doÄŸru ilerleyen hortum, yaklaÅŸÄ±k 15 dakika sürdü. ArdÄ±ndan gök gürültülü yaÄŸmur baÅŸladÄ±.

SU BASKINLARI YAÅžANDI

FotoÄŸraf: DHA

YaÄŸmur, zaman zaman yerini doluya bÄ±raktÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle, ilçe merkezindeki Dere Sokak, Gümbet KavÅŸaÄŸÄ±, Bodrum Çevreyolu, Bitez, Ortakent ve KonacÄ±k Mahallesi'ndeki dere yataÄŸÄ±na yakÄ±n kesimlerde su baskÄ±nlarÄ± yaÅŸandÄ±. Bodrum katlardaki bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±.

KÄ±brÄ±s Åžehitleri Caddesi'nden Gümbet KavÅŸaÄŸÄ± istikametindeki yaklaÅŸÄ±k 10 otomobil su birikintisi içinde kaldÄ±. Otomobillerinden çÄ±kan vatandaÅŸlar, sel sularÄ± nedeniyle zor anlar yaÅŸadÄ±.

ARAÇLAR SEL SULARIYLA SÜRÜKLENDÄ°

FotoÄŸraf: DHA

Bodrum'da saÄŸanak etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerden gelen sel sularÄ±, çevrede hasara yol açtÄ±. DerinliÄŸi 50- 150 santimetreyi bulan sel sularÄ± nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Gümbet kavÅŸaÄŸÄ± ve KonacÄ±k'taki alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin otoparkÄ± ile önünden geçen çevre yolundaki onlarca araç, sel sularÄ± nedeniyle sürüklendi. AraçlarÄ±nda sürüklenen ve mahsur kalanlar; itfaiye, MuÄŸla 911 arama- kurtarma ve Arama Kurtarma DerneÄŸi (AKUT) Bodrum ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. Bitez Gülümser Mehmet DanacÄ± Ä°lkokulu ve Ortaokulu'nda mahsur kalan öÄŸrenciler de velileri ile kurtarma ekipleri tarafÄ±ndan okuldan çÄ±karÄ±ldÄ±.

Kaymakam Bekir YÄ±lmaz, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n etkisini sürdürdüÄŸünü, birçok yerde sel olduÄŸunu söyledi.

Ekiplerle alanda yoÄŸun çaba gösterdiklerini belirten YÄ±lmaz, "Åžu an edindiÄŸimiz ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybÄ± ve yaralanma yok. Ana yolun bir kÄ±smÄ± ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Åžu anda AFAD, BüyükÅŸehir ve Bodrum Belediye ekipleriyle çalÄ±ÅŸma yürütüyoruz. YaÄŸÄ±ÅŸ rakamlarÄ± çok büyük deÄŸil ama bu sefer çok etkili oldu." dedi.

'BODRUM'DA ÅžU ANDA TARÄ°HÄ° BÄ°R FELAKET YAÅžIYOR'

FotoÄŸraf: DHA

Bodrum Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Kocadon ise ilçenin güney kesiminde bir afet yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. YaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle önceden anons sistemiyle vatandaÅŸlarÄ± uyarÄ±p tedbirleri aldÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Kocadon, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Çok enteresan bir durum. Muson yaÄŸmuru tufanÄ± gibiydi. Biz daha önce anons ettik, tedbirlerimizi aldÄ±k ama yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu kadar kuvvetli olacaÄŸÄ±nÄ± beklemiyorduk. Bu nedenle ÅŸu an bütün ekiplerimizi seferber ettik. Çok sayÄ±da su baskÄ±nÄ± var. Özellikle KonacÄ±k, OvacÄ±k KavÅŸaÄŸÄ±, Gümbet, Bodrummerkez, buralarda büyük felaket yaÅŸanÄ±yor. Bodrumun diÄŸer kesimlerinde ÅŸu an için herhangi bir ÅŸikayet yok. Ama diÄŸer saydÄ±ÄŸÄ±m yerler çok kötü. Bodrum'da ÅŸu anda tarihi bir felaket yaÅŸÄ±yor." (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 17:39

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