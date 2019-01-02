Poşetin 25 kuruşa satılması uygulaması sosyal medyada gündem oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hayata geçirdiği, manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki alışverişlerde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması uygulaması bugün başladı. Marketler, satın aldığı ürünleri montona dolduran ve el arabasıyla alışveriş yapan vatandaşların eğlenceli görüntülerine sahne olurken uygulama sosyal medyada da gündem oldu. Twitter'da #poşet25kuruş etiketiyle paylaşılan mesajlarda vatandaşlar uygulamaya dair görüşlerini dile getirdi. Poşetlerin ücretli satılmasına karşı çıkanlar olmakla beraber, uygulamanın çevre kirliliğine olumlu etkisi olacağını savunanlar da oldu. En çok beğeni alan paylaşımlar ise uygulamaya mizahi yaklaşanlar oldu.

'BEZ TORBA YA DA PAZAR ARABASIYLA GELİYORLAR'

Uygulamanın başlamasıyla marketlerin kapılarına "1 Ocak itibariyle poşetler ücretlidir' duyurusu asılırken, müşterilere kasada "Poşet ister misiniz" sorusu yöneltildi.

Uşak'ta uygulamanın ilk günü olması sebebiyle müşterilerden tepki aldıklarını ifade eden market sorumlusu Aykut Ay, "Bir süre müşterilerimizin serzenişi olacaktır. Çevre ve doğa için çok önemli, faydalı bir uygulama. Müşterilerimiz zaten bez torba ya da pazar arabası ile geliyorlar" dedi.

'POŞETLER ARTIK BİLİNÇLİ KULLANILACAK'

Manisa'da bir marketten alışveriş yapan Oğuz Çavuş da "Poşetlerin paralı olması güzel. Doğaya verdiği zarardan dolayı ve insanların artık bilinçli kullanacak olması memnun edici" diye konuştu.

'GEREKİRSE PANTOLONOMU ÇIKARTIR İÇİNE DOLDURURUM'

Fotoğraflar: DHA

Uygulamanın doğru olmadığını savunan yurttaşlardan olan Taner Gökçe, satın aldığı ürünleri montunun içine doldurdu. Bu anların sosyal medyada gündem olması üzerine DHA'ya açıklama yapan Gökçe, "Bu uygulamayı uygun bulmuyorum. Gerekirse pantolonumu çıkarır, içine doldururum. Günde 3-4 defa markete gidiyorum. Ayda 100 lira para ediyor" dedi.

'SENİ ÇÖPE ATACAĞIM POŞETE YAZIK'

Uygulama sosyal medya da gündem oldu. Twitter'da #poşet25kuruş etiketiyle yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Birileri demiş öldü söyleyin onlara kral geri döndü #poset25kurus pic.twitter.com/FmToo0cW0e — IBO (@IbrahmAydnn) 1 Ocak 2019

Vatandaşı #poset25kurus diyerek korkutamazsınız. Gerekirse el arabasıyla gelir, alış verişini yapar, gider bizim milletimiz... pic.twitter.com/FqHqpujNFm — Mehmet Ali Aslan (@ma_aslan_) 1 Ocak 2019

Poşet 25 kuruş kanunu saçma değil. Çevre korumaya yönelik doğru bir yasa. Marketler kanunun işine gelen kısmına takılıp parayla naylon poşet satmak yerine ücretsiz kağıt poşet vermelidir. Doğrusu budur. Bunu ilk yapan marketin en sadık müşterisi olacağım.#poset25kurus pic.twitter.com/s84bLsq3Kf — SU_47 (@sukhoi4727) 1 Ocak 2019

#poşet25kuruş

Anadolu çocuğu yermi lan bu oyunları

Hele bir de öğrenci ise pic.twitter.com/vSBKCrhQ60 — Erkan kalkan (@yolalanerkan) 1 Ocak 2019

Kullandığın tek kullanımlık plastik ürünlerin yüzyıllarca dünyada kaldığının ve doğamıza geri dönüşü olmayan büyük zararlar verdiğinin farkında mısın? Kimse plastik yemez ancak her iki deniz kaplumbağasından birinin sindirim sisteminde plastik parçalara rastlanıyor. #poşet25kuruş pic.twitter.com/y09TxKGum4 — WWF-Türkiye (@WWF_TURKIYE) 1 Ocak 2019

Tamam belki dar gelirli için bu bir yük ama insanların doğayı her yönden katlettiği düşünülürse bu belki de farkındalık yaratır illaki çözüm bulunur dönüşümlü kese kağıtları, kumaş çantalar vs ama bu doğayı tekrar kazanamayiz bu yüzden destekliyorum.#poset25kurus pic.twitter.com/uGEC3q7Ajb — Esra Kuzu (@esra_mkhe) 1 Ocak 2019

#poset25kurus Poşet 25 kuruş oldu. Ama mağazalarda LCW de küçük poşet 0.30 orta poşet 0.40 ve büyük poşet 0.50 :) Bez torba veya poşetleri yanınızda bulundurun. Damlaya damlaya göl olur. pic.twitter.com/7f4V1UzoIY — Sinem Karasar (@KarasarSinem) 1 Ocak 2019

(HABER MERKEZİ)