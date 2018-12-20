20 Aralık 2018 11:56
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2018 12:15

Avrasya Tüneli, bir kez daha araç garantisi hedefini tutturamıyor

Avrasya Tüneli’nden 2 yılda 31,5 milyon araç geçti. Bu yıl da yıllık verilen araç garantisi sayısına ulaşılamıyor. Aradaki farkı halk ödeyecek.

Avrasya Tüneli, bir kez daha araç garantisi hedefini tutturamıyor

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    İstanbul’da 20 Aralık 2016’da hizmete açılan Avrasya Tüneli’nden bugüne kadar 31,5 milyondan fazla araç geçtiği açıklandı. Avrasya Tüneli için yıllık 25,6 milyon araç garantisi verilmişti. İlk yıl, 15,6 milyon araç geçiş yapmış ve aradaki 10 milyonluk farkın yarattığı 123 milyon TL kamu tarafından karşılanmıştı. Aralık ayı olmadan açıklanan rakamlara göre bu yıl da benzer bir maliyetle karşı karşıya kalınacak. Resmi verilere göre tünelden günde ortalama 50 bin araç geçiyor. Yıllık araç garantisi hedefinin tutması için günde 68 bin 500 araç geçmek zorunda.

    Fotoğraf: DHA

    BAKANLIK, VERİLERİ AÇIKLADI

    Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanının altından birleştiren karayolu olan Avrasya Tüneli’nin açılışının 2’nci yılında tünelden geçiş yapan araç sayısı açıklandı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre,  tünel açıldığından bu yana toplamda geçiş yapan araç sayısı 31,5 milyon. Tünelden bu yılın ocak ayında ise günde ortalama 47 bin 421, şubatta 46 bin 203, martta 50 bin 808, nisanda 52 bin 375, mayısta 48 bin 51, haziranda 47 bin 659, temmuzda 45 bin 802, ağustosta 38 bin 621, eylülde 50 bin 823, ekimde 50 bin 100 ve kasımda 49 bin 872 araç geçiş yaptı.

    Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, günlük geçmesi gereken araç sayısının 68 bin 500 olduğunu açıklamıştı. Arıoğlu, “Geçen yılı günlük ortalama 41 bin araç geçişiyle kapattık. Bu yılın sonuna doğru garanti rakamını yakalarız” demişti ancak henüz bu rakamların yanına yaklaşılabilmiş değil.

    Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, yap-işlet-devret yöntemiyle ihale edilen işlerin toplam tutarının 131 milyar lira olduğuna işaret etmiş, Avrasya Tüneli için Bakanlığın merkez teşkilatı 2019 yılı bütçesinde ödenecek Hazine garantisi ödenek teklifinin 167 milyon lira olduğunu söylemişti.

    Fotoğraf: DHA

    1,2 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

    Toplam 1,2 milyar dolara mal olan Avrasya Tüneli yap-işlet-devret modeli ile hizmet veriyor. Tünelin işletmeciliğini 22 yıl daha, Türkiye'den Yapı Merkezi ve Güney Kore'den SK E&C şirketlerinin ortak kurduğu Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) yapacak.

    9 büyüklüğünde bir depreme dayanacak güçte olduğu iddia edilen tünel, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. 5,4 km’lik kısmı deniz tabanı altına inşa edildi. Avrasya tüneli iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşuyor. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor. Tünelden yalnızca otomobil ve minibüsler geçiş yapabiliyor. 1 Temmuz 2018’de yapılan düzenleme ile tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL olarak belirlenmişti. (EKONOMİ SERVİSİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Soyuz MS 09 kapsülü Dünya'ya döndü
    SONRAKİ HABER

    Gazeteci Deniz Yücel'in yargılandığı davaya devam edildi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Kafanıza tabanca dayandığında ‘hayır’ diyecek kaç kişi var?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    İsrail-Lübnan sınırında bilek güreşi

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Sokaklardan niye korkuyorlar?

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    İşsizlik krizi

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Barışı korumak

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Yelek ve Şalter
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Avrasya Tüneli, bir kez daha araç garantisi hedefini tutturamıyor
    Avrasya Tüneli, bir kez daha araç garantisi hedefini tutturamıyor

    Avrasya Tüneli’nden 2 yılda 31,5 milyon araç geçti. Bu yıl da yıllık verilen araç garantisi sayısına ulaşılamıyor. Aradaki farkı halk ödeyecek.

    GÜNCELLENDİ
    Kurkut davasında sanık polise ilişkin tutuklama talebine yine ret
    Kurkut davasında sanık polise ilişkin tutuklama talebine yine ret

    Polisin açtığı ateş sonucu Kemal Kurkut'un öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşmasında sanık polis YŞ.’ye dair tutuklama talebi yine reddedildi.

    GÜNCELLENDİ
    Merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı
    Merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı

    Merkez üssü Yalova Çınarcık olan, 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bursa ve İstanbul gibi civar kentlerden de hissedildi.

    Asgari ücret tespit komisyonu üçüncü kez toplanıyor
    Asgari ücret tespit komisyonu üçüncü kez toplanıyor

    2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı üçüncü kez bir araya geliyor.

    GÜNCELLENDİ
    ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları
    ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları

    ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki askerlerini geri çekmeye başladığını duyurdu. Bu karara ilişkin merak edilen soruları ve yanıtlarını derledik.

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ankara'da Erdoğan tarafından karşılandı
    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ankara'da Erdoğan tarafından karşılandı

    Türkiye'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

    Mahkeme İZBAN'daki grev kırıcılığıyla ilgili keşif duruşması yapacak
    Mahkeme İZBAN'daki grev kırıcılığıyla ilgili keşif duruşması yapacak

    Yargıya taşınan grev kırıcılığına ilişkin mahkeme, bugün bilirkişi heyeti ile birlikte İZBAN Genel Müdürlüğünde keşif duruşması yapacak.

    GÜNCELLENDİ
    Trump: IŞİD'i yendik, Suriye'deki askerlerimizi geri çekiyoruz
    Trump: IŞİD'i yendik, Suriye'deki askerlerimizi geri çekiyoruz

    ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki askerlerini geri çekeceklerini açıkladı. Pentagon, askerleri geri çekme sürecinin başladığını duyurdu.

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    Soyuz MS 09 kapsülü Dünya'ya döndü
    Soyuz MS 09 kapsülü Dünya'ya döndü
    Der Spiegel'in ödüllü muhabiri, sahte haber yazdığını itiraf etti
    Der Spiegel'in ödüllü muhabiri, sahte haber yazdığını itiraf etti
    LeBron James’in smaçlarını bloklayan oyuncuların listesi
    LeBron James’in smaçlarını bloklayan oyuncuların listesi
    GÜNCELLENDİ
    Almanak - 2018'de sporda neler yaşandı?
    Almanak - 2018'de sporda neler yaşandı?
    Adalet Bakanı: Gülen'in iadesiyle ilgili olumlu bir gelişme bekliyoruz
    Adalet Bakanı: Gülen'in iadesiyle ilgili olumlu bir gelişme bekliyoruz

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Fethullah Gülen’in ABD’den iadesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Kılıçdaroğlu: Binali Yıldırım İstanbul’dan aday olmazsa hiç şaşırmayın
    Kılıçdaroğlu: Binali Yıldırım İstanbul’dan aday olmazsa hiç şaşırmayın

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin soruları yanıtladı.

    Yabancılara satışların patlamasına rağmen toplam konut satışı düştü
    Yabancılara satışların patlamasına rağmen toplam konut satışı düştü

    Kasım’da yapılan konut satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 27 azaldı. Yabancılara satışlardaki patlama daha büyük daralmayı engelledi.

    GÜNCELLENDİ
    Savunma Bakanı Akar: Önümüzde Menbic ve Fırat'ın doğusu var
    Savunma Bakanı Akar: Önümüzde Menbic ve Fırat'ın doğusu var

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır dışı harekatlarla ilgili açıklamalar yaptı.

    Yazarımız Sürek, 'Cumhurbaşkanına hakaretten' beraat etti
    Yazarımız Sürek, 'Cumhurbaşkanına hakaretten' beraat etti

    'Faşist diktatörlüklerde, iktidara en ufak eleştiri getirdiğinizde hakkınızda davalar açılır' dediği için yargılanan Kamil Tekin Sürek, beraat etti.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'nin Suriye'den çekilme açıklamasına dünyadan tepkiler
    ABD'nin Suriye'den çekilme açıklamasına dünyadan tepkiler

    ABD'nin Suriye'den çekilme kararını açıklamasının ardından Rusya, İngiltere ve İsrail'den açıklama geldi. Karar, ABD medyasında da geniş yer buldu.

    'Tek başıma bile ayı borçla kapatıyorum'
    'Tek başıma bile ayı borçla kapatıyorum'

    Esenyalı'dan kadın işçiler asgari ücretin 3 bin lira olmasını istiyor.

    Gerçekten açlık sınırının altında yaşıyoruz
    Gerçekten açlık sınırının altında yaşıyoruz

    Avcılar'da asgari ücret görüşmelerini sorduğumuz vatandaşlar: Açlık sınırının altında yaşıyoruz, asgari ücretle geçinmek imkansız

    'Birliğimizi yeniden sağlayalım ve ücretsiz izne hayır diyelim'
    'Birliğimizi yeniden sağlayalım ve ücretsiz izne hayır diyelim'

    Ekim ayından bu yana duruşların yaşandığı Sumiriko Hose'ta fatura işçiyle çıkarılıyor.

    CMS Jant’ta işten atmaların ardından iki haftalık duruş kararı
    CMS Jant’ta işten atmaların ardından iki haftalık duruş kararı

    İzmir'de işten atmaların sürdüğü jant devi CMS’de 3 Ocak tarihine kadar duruş kararı alındı. İşten atmalar ve zorunlu izne çıkarma sürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu, katliam yerine 'olay' ifadesini kullanınca tepki topladı
    Kılıçdaroğlu, katliam yerine 'olay' ifadesini kullanınca tepki topladı

    Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından Maraş Katliamı'na 'Maraş olayları' ifadesini kullanması tepki çekti. Takipçileri, 'olay değil, katliam' dedi.

    Valilikten Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde yasaklama
    Valilikten Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde yasaklama

    Kahramanmaraş Valiliği, 2018 yılı sonuna kadar il genelinde yapılacak her türlü toplantılara ve yürüyüşlere yönelik yasaklama kararı aldığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ'de panellere karşı OHAL ilan ettiler
    ODTÜ'de panellere karşı OHAL ilan ettiler

    ODTÜ’de gençlik örgütlerinin düzenleyeceği etkinlikler öncesi adeta sıkıyönetim ilan edildi.

    Akademisyen Keleşoğlu: Patriotlar alınırsa, S-400’lerden vazgeçilir
    Akademisyen Keleşoğlu: Patriotlar alınırsa, S-400’lerden vazgeçilir

    Akademisyen Erhan Keleşoğlu ABD'nin Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye satışına onay vermesini değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da kar başladı, sağanak su baskınlarına neden oldu
    İstanbul'da kar başladı, sağanak su baskınlarına neden oldu

    İstanbul'u etkisi altına alan sağanak nedeniyle bazı yerlerde su baskınları yaşandı. Beylikdüzü'de ise kar başladı.

    GÜNCELLENDİ
    CHP’li Özel’den Akar’a: Atanmış bakan seçilmişlere had bildiremez
    CHP’li Özel’den Akar’a: Atanmış bakan seçilmişlere had bildiremez

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki tartışma nasıl başladı, kim ne dedi?