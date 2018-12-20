Avrasya Tüneli, bir kez daha araç garantisi hedefini tutturamıyor

İstanbul’da 20 Aralık 2016’da hizmete açılan Avrasya Tüneli’nden bugüne kadar 31,5 milyondan fazla araç geçtiği açıklandı. Avrasya Tüneli için yıllık 25,6 milyon araç garantisi verilmişti. İlk yıl, 15,6 milyon araç geçiş yapmış ve aradaki 10 milyonluk farkın yarattığı 123 milyon TL kamu tarafından karşılanmıştı. Aralık ayı olmadan açıklanan rakamlara göre bu yıl da benzer bir maliyetle karşı karşıya kalınacak. Resmi verilere göre tünelden günde ortalama 50 bin araç geçiyor. Yıllık araç garantisi hedefinin tutması için günde 68 bin 500 araç geçmek zorunda.

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BAKANLIK, VERİLERİ AÇIKLADI

Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanının altından birleştiren karayolu olan Avrasya Tüneli’nin açılışının 2’nci yılında tünelden geçiş yapan araç sayısı açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, tünel açıldığından bu yana toplamda geçiş yapan araç sayısı 31,5 milyon. Tünelden bu yılın ocak ayında ise günde ortalama 47 bin 421, şubatta 46 bin 203, martta 50 bin 808, nisanda 52 bin 375, mayısta 48 bin 51, haziranda 47 bin 659, temmuzda 45 bin 802, ağustosta 38 bin 621, eylülde 50 bin 823, ekimde 50 bin 100 ve kasımda 49 bin 872 araç geçiş yaptı.

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, günlük geçmesi gereken araç sayısının 68 bin 500 olduğunu açıklamıştı. Arıoğlu, “Geçen yılı günlük ortalama 41 bin araç geçişiyle kapattık. Bu yılın sonuna doğru garanti rakamını yakalarız” demişti ancak henüz bu rakamların yanına yaklaşılabilmiş değil.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, yap-işlet-devret yöntemiyle ihale edilen işlerin toplam tutarının 131 milyar lira olduğuna işaret etmiş, Avrasya Tüneli için Bakanlığın merkez teşkilatı 2019 yılı bütçesinde ödenecek Hazine garantisi ödenek teklifinin 167 milyon lira olduğunu söylemişti.

Fotoğraf: DHA

1,2 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

Toplam 1,2 milyar dolara mal olan Avrasya Tüneli yap-işlet-devret modeli ile hizmet veriyor. Tünelin işletmeciliğini 22 yıl daha, Türkiye'den Yapı Merkezi ve Güney Kore'den SK E&C şirketlerinin ortak kurduğu Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) yapacak.

9 büyüklüğünde bir depreme dayanacak güçte olduğu iddia edilen tünel, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. 5,4 km’lik kısmı deniz tabanı altına inşa edildi. Avrasya tüneli iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşuyor. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor. Tünelden yalnızca otomobil ve minibüsler geçiş yapabiliyor. 1 Temmuz 2018’de yapılan düzenleme ile tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL olarak belirlenmişti. (EKONOMİ SERVİSİ)