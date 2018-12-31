‘Kavşak inşaatında iş güvenliği yetersiz’

Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Murat Kürekci, Kartepe ve Başiskele ilçesindeki kavşak çalışmalarında iş güvenliğine aykırı durumlar olduğunu ileri sürdü. Bu durumun fotoğraflandığını ve çalışmaların durdurulması gerektiğini söyleyen Kürekci, “Kullanılan iskeleler Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde yer alan hemen hemen hiçbir gerekliliğe uygun olmayıp, tabanı uygun şekilde kapatılmamış, korkulukları olmayan, topuk tahtası kullanılmamış, taban plakası, çapraz bileşenler eksik, uygun ankraj yapılmamıştır. Kullanılan iskelelerin üzerinde kaç kilo yük taşıyabileceği yazılı olmadığı, periyodik olarak kontrol edilmediği ve etiketlenmediği sadece kalıp için planlandığı açıktır. Kalıp iskelelerinde yük hesabı yapılıp yapılmadığı belli değildir. Hatalı kalıp iskelesi beton dökümü sırasında çökerek ölümlere neden olabilir. İskelede erişimi sağlayacak merdiven yok, belli ki tırmanılarak çıkılmaktadır. Aynı yönetmelik, yüksekte çalışmalar için işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişinin gözetim ve kontrolü altında gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Gözlemlediğimiz kadarı ile çalışma sahasında bu nitelikte kimse bulunmamaktadır. Riski seviyesi yüksek olan yüksek yerlere, kalıp parçaları ve desteklerinin üzerine çıkılması yöntemi ile çalışma yapıldığı gözlemlenmiştir. Aynı yönetmelik, yüksekte çalışmalar için uygun nitelikte koruyucu donanım kullanılmasını, toplu korunma tedbirlerine öncelik verilmesini hükmetmektedir. Oysa bu çalışma alanlarında, değil toplu korunma önlemleri, kişisel koruyucu donanım bile bulunmadığı açıkça görülmektedir. Yüksekte çalışanların, ne güvenlik kemeri ne de bağlayabilecekleri bir yeri olmadığı çok açıktır. Yüksekte çalışma yapanlar gibi aşağıda çalışanlar içinde yüksekten düşebilecek nesnelere karşı bir tedbir alınmamıştır. Beton pompası ve vinç gibi iş ekipmanları akan trafiğin üzerinden işlem yapmaktadır” dedi.

Sadece çalışanların değil çalışma alanı çevresindeki herkesin risk altında bulunduğunu belirten Murat Kürekci, “Yine araçların inşaat alanına girmemesi hatta üst kottan aşağı düşmemesi için yeterli tedbir alınmamıştır. Bu çalışma alanları her an çalışanların veya çalışma alanı çevresinden geçen vatandaşların ölümüne sebep olabilir. Bu nedenle çalışmalar derhal durdurularak gerekli tedbirler alınmalıdır, bugüne kadar mevcut kanun ve yönetmeliklere uymaksızın bu çalışmayı sürdüren şirkete yasanın öngördüğü işlemler uygulanmalıdır. Yapılan bu çalışmaların asıl işvereni olan kamu yetkililerin de yapılan işin sağlık ve güvenlik tedbirlerine uygunluğunu denetlemekle yükümlü olduklarını hatırlatmak isteriz” diye konuştu. (DHA)