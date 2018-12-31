ABD'li senatörden "Suriye'den çekilme" açıklaması

ABD'de Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesinden sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AA'nın haberine göre, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin konuşan Graham, "Sanırım akıllıca bir şekilde işleri yavaşlatıyoruz. Başkanın başkalarına daha fazlasını ödetme ve daha fazlasını yaptırma amacını gerçekleştirmenin en iyi yolunu tekrar değerlendirmek için bir duraklama sürecinde olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Suriye’den neden çekildi?

Daha önce Trump'ın Suriye'den çekilme kararına sert tepki veren Graham, "Trump bana bilmediğim birçok şey anlattı. Şu anda Suriye konusunda çok daha iyi hissetmemi sağladı. IŞİD'in tamamen bitirileceği sözünü verdi. Henüz o noktada değiliz ama bu işi bitireceğine söz verdi" dedi.

Graham, "Başkan, Suriye'den söz konusu olabilecek herhangi bir çekilmede şunları temin etmiş olacak: Bir, IŞİD tamamen imha edilmiş olacak. iki, İran boşalan yerlere yerleşmeyecek. Üç, Kürt müttefiklerimiz korunmuş olacak. Başkan Trump, çekilme süreci uygulanırken bu amaçların gerçekleşmesi konusunda komutanlarımız ve müttefiklerimizle çalışıyor" paylaşımında bulundu.

TÜRKİYE'NİN WASHİNGTON BÜYÜKELÇİSİNDEN GRAHAM'A YANIT

Graham'ın paylaşımındaki "Kürt müttefikler" ifadesine, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tepki gösterdi. Kılıç, "Sayın Senatör, Kürt müttefiklerimiz derken emimim ki YPG/PYD'ye atıfta bulunmuyorsunuz. YPG/PYD ile PKK arasında inkar edilemez emir komuta ilişkisini Washington'daki herkesten iyi siz biliyorsunuz ve aynı zamanda bunu kamuya siz ifşa ettiniz" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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