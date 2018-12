Cüzdanlara uygun yılbaşı menüsü

Makbule HATİCE

Her 31 Aralık benim için zor bir gün olurdu. Tam gün çalışma olduğu için işten çıkıp eve gelmek ve yılbaşı sofrası için hazırlık yapmak iki ayağımı bir pabuca sığdırmak gibi bir şeydi. Çalışan tüm kadınlar için farklı boyutlarda olsa da sorun aynı. Kimimiz bir gün öncesinden hazırlık yaparız, kimimiz için her şey son güne kalır. Ben nedense alışveriş dahil her şeyi hep son güne bırakırdım. Alışkanlık herhalde o yüzden yaptığım yemekler de her zaman pratik çabuk yapılan yemekler olurdu. Bu sene ise daralan bütçenin getirdiği zorunlulukla sadece pratik değil ekstra masraf yüklemeyecek yemekleri seçip yapmak durumundayım. Bir ailede tek kişi çalışıyorsa veya emekliyse, kirada oturuyorsa, asgari ücretle geçinmeye çalışıyorsa yılbaşı sofraları da cüzdanımıza uygun olmalı diye düşünerek menü hazırladım. Hem pratik hem uygun hem de lezzetli bir menü oluşturmaya çalıştım. Ne de olsa yeni bir yıla gireceğiz. Fırında tavuk, nohutlu pilav baş yemeğimiz. Mısır çorbası, semizotu kaşık salatası, kabak tarator, karnabahar mücver, tavuk ciğeri kavurma, kıtır ekmekli ıspanak kavurma, kırmızı biber sarma. Menüyü okuduğunuzda bu ne biçim yılbaşı sofrası biz zaten her zaman kabak, karnabahar, ıspanak, semizotu yiyoruz dediğinizi duyar gibiyim, büyük kızım da bu menüyü görünce hemen etiketler "Gene tabldot yemekleri yapmışsın!!" ama küçük farklılıklarla bu sebzelerden lezzetli mezeler yapabiliriz bir deneyin bakalım beğenecek misiniz? Soframızda en son ağzımızı tatlandıracak iki tarif daha vereceğim hangisi kolay gelirse onu yapın. Biri mozaik pasta diğeri rulo pasta.

MISIR ÇORBASI TARİFİ

Çorbadan başlayalım; mısır çorbası benim sevdiğim çorbalarımdan, çok pratik bir çorba; tencereye iki kaşık sıvı yağ, bir kaşık margarin koyun. Margarin erimeye başladığı zaman iki kaşık un ilave edip unu biraz kavurun. Un kavrulunca yarım paket süt ilave edin, kaynayana kadar karıştırın. Koyulaştığında çorbanızı hangi kıvamda istiyorsanız o kadar su ilave edin. Kaynadığı zaman içine bir çay bardağı mısır, tuz, karabiber ilave edin. Bir taşım daha kaynatıp ocağı kapatın. Çorba hazır.

TAVUK SOSU TARİFİ

Fotoğraf: Pixabay

Fırında bütün tavuk yapmak hem kolay hem de zordur. Kolay olanı tavuğu tepsiye koyar fırına verirsiniz kendi kendine pişer, zor olanı ise tavuğun nar gibi kızarmasıdır. Bunun için tavuğun her tarafına süreceğiniz bir sos tarifi vereceğim. Bütün bir tavuğu iç kısmından başlayıp güzelce yıkayıp kurulayın eğer üzerinde tüyler kalmışsa ocakta tüyleri tütsüleyip fırın tepsisine koyun, gene iç kısmından başlayıp bütün tavuğu tuz, karabiber, kırmızı toz biber, iyice ezilmiş iki sarımsakla ovun. Fırını 200 dereceye ayarlayıp açın (hangi yemeği yaparsam yapayım her zaman ısıtılmış fırın kullanıyorum). Isıtılmış fırına tepsiyi koyup yarım saat -kırk dakika gibi pişirin. Bir kaşık margarini eritip içine bir fincan sıvı yağ, bir limonun suyunu bir kaşık suda açtığımız yarım kaşık salça ilave edip sos hazırlayalım, tavuğu çıkarıp bu hazırladığımız sosu her tarafına güzelce sürelim. Sadece tavuk olmasın biraz da sebze ilave edeli derseniz, elma dilimi şeklinde patates, elma dilimi şeklinde soğan, gene aynı şekilde doğranmış domates, sivri biber koyup tavuğu tekrar fırına verip pişirelim. Zaman zaman çıkarıp kalan sosumuzdan üzerine dökelim. Nar gibi kızarıp piştiği zaman (piştiğini çatalla kontrol edebilirsiniz) fırını kapatın.

NOHUTLU PİLAV TARİFİ

Fotoğraf: Pixabay

Fırında bütün tavuk yapıldığı zaman yanında iç pilav verilir ya da tavuk iç pilavla doldurulup pişirilir; iç pilav da kuş üzümü olduğu için çocuklarım yemiyor o yüzden bugün nohutlu pilav yapacağım. Ne kadar yapacaksanız o kadar pirinci yıkayıp süzün. Tencereye sıvı yağ koyup bir kaşık da margarin ilave edin margarin eriyince yıkadığınız pirinçleri tencereye koyup kaşıkla çevirerek pirinçleri kırmadan biraz (beş dakika kadar) kavurun. Ben pilavda ölçü kullanmıyorum, tarifi veriyorum ama isteyen bildiği gibi yapar. Pirinçler kavrulduğu zaman başka bir ocakta kaynattığım suyu üzerine döküyorum. Su pirinçlerin üzerini bir parmaktan biraz geçecek kadar olmalı, tuzunu ve yarım bardak haşlanmış nohutu da ilave ediyorum. İki dakika kadar harlı ateşte daha sonra kısık ateşte pişiriyorum.

Ana yemekleri yaptık gerisi isteğimize kalmış verdiğim tariflerden hangilerini isterseniz yapabilirsiniz ben başlayınca durmuyorum artık hangi malzeme varsa onu da yapayım bunu da yapayım şeklinde zamanım yettiğince devam ediyorum.

TAVUK CİĞERİ KAVURMA TARİFİ

Tavuk ciğeri kavurma; yarım kilo veya bir kilo tavuk ciğerini önce temizlememiz lazım. Ciğerin yüreklerini ayırıp iri parça haline doğruyoruz. Çok küçük doğramayın, yürekleri de ayrıca kavuracağız. Çünkü yüreklerin pişme zamanı daha uzundur. Bir tavaya sıvı yağ koyup ısıtalım. Isınan yağın içine önce patatesleri koyup kızartalım. İki adet patates yeterli olacaktır. Patatesleri küçük küpler halinde doğrayalım. Kızaran patatesleri geniş bir kabın içine alalım. Aynı yağda yıkayıp suyunu süzdüğümüz ciğerlerin yarısını koyalım, tavada biraz kavuralım. Kavrulan ciğerleri patatesler koyduğumuz kaba ilave edelim. Bütün ciğerler kavrulduktan sonra patateslerle ciğerleri karıştıralım. Üzerine tuz, kimyon, pul biber serpip karıştıralım ve servis tabağına alalım.

KARNABAHAR MÜCVER TARİFİ

Fotoğraf: Pixabay

Karnabahar mücver karnabahar sevmeyenlerin bile severek yiyeceği bir mücver çeşididir. Küçük bir karnabaharı veya yarım karnabaharı çiçeklerine ayırıp tuzlu suda biraz haşlayalım, çok haşlamamak gerek biraz diri kalsın. Haşlandıktan sonra suyunu süzüp rondodan geçirip küçük parçalara ayıralım. Rondo yoksa çatalla ezebiliriz. Ezdiğimiz ya da ufalanan karnabaharları çukur bir kaseye alalım. İçine iki yumurta, iki kaşık un (un yeterli gelmezse bir kaşık daha ilave edebilirsiniz. Unun miktarı kullandığınız karnabaharın miktarına göre değişebilir) tuz, karabiber, pul biber, iki sap taze soğan, biraz doğranmış maydanoz ilave edip karıştıralı. Yağ kızdırdığımız tavaya kaşık kaşık koyup üzerini biraz yassıltarak kızartalım. Yanında sarımsaklı yoğurtla servis edelim.

KITIRLI ISPANAK KAVURMA TARİFİ

Kıtırlı ıspanak kavurma; bir bağ ıspanağı güzelce yıkayıp doğrayalım. Bir adet soğanı yemeklik doğrayıp bir fincan yağda kavuralım. Soğanlar kavrulurken bir adet kırmızı biberi de küp küp doğrayıp soğanlara ilave edelim biraz. Kavrulduktan sonra ıspanakları da ilave edip kavurmaya devam edelim. Tuz, karabiber, pul biberle tatlandıralım. Ispanaklar da kavrulunca servis tabağına alalım. İki dilim bayat ekmeğin içini elimizle ufalayalım. Bir tane sarımsağı iyice ezip ekmek kırıntılarıyla karıştıralım. Tavaya biraz yağ koyup sarımsaklı kırıntıları kavuralım. Servis tabağına koyduğumuz ıspanakların üzerine iki kaşık sarımsaklı yoğurt ve onun üzerine de kavurduğumuz kırıntıları koyup servis edelim.

KABAK TARATOR TARİFİ

Kabak Tarator; üç adet kabağı rendeleyelim, bir tavaya iki kaşık yağ koyup, sıkıp sularını aldığımız kabakları tavaya koyup kavuralım. Kavrulmuş kabakların üzerine sarımsaklı yoğurt koyalım ve servis tabağına alalım. Üzerine bir avuç ceviz kırıp koyalım. Küçük bir tavada iki kaşık yağı ısıtıp pul biber veya kırmızı toz biber yakıp yoğurtlu cevizli kabağın üzerine gezdirelim.

KIRMIZI BİBER SARMASI TARİFİ

Fotoğraf: Pixabay

Kırmızı biber sarması; üç dört adet kırmızı biberi ocakta közleyelim. Biraz soğuduktan sonra kabuklarını soyup tohumlarını çıkaralım. Temizlenmiş biberleri uzunlamasına iki parmak kalınlığında keselim. Bir tabakta peynir ezeli. İçine pul biber koyup karıştıralım. Biber parçalarının ucuna biraz peynir koyup sarma gibi sarıp tabağa alalım, üzerine zeytinyağı gezdirelim.

SEMİZOTU KAŞIK SALATASI TARİFİ

Semizotu kaşık salatası; bir adet kuru soğan, bir adet kabuğu soyulmuş büyük domates, bir buçuk limon suyu, karabiber, pul biber, kimyon rondodan geçirilir. bir demet semizotu saplarından ayıklanıp rondoya ilave edilip bir iki kez çevrilir. Semizotları çok parçalanmasın. Servis tabağına konulup üzerine zeytinyağı dökülür

MOZAİK PASTA TARİFİ

Fotoğraf: Pixabay

Önce mozaik pasta tarifini vereyim çok pratik çok kolay olduğunu göreceksiniz. İki paket pötibör bisküvi, bir paket margarin, dört kaşık şeker, dört kaşık kakao, iki adet yumurta. Margarini çukur bir tavada eritelim. Şekeri de koyalım. Yağ ve şeker eriyince kakaoyu koyup bir iki dakika iyice karışana kadar karıştıralım. Ocağı kapatalım. Biraz soğumasını bekleyelim, iki adet yumurtayı iyice çırpıp azar azar kakaolu karışıma dökerken bir taraftan da sürekli karıştıralım. Yumurtalar pişmesin. Derince bir kapta veya tepside bisküvileri elimizle parçalayalım. Hazırladığımız sosu üzerine döküp iyice karıştıralım. Bisküvilerin her tarafı sosla kapladıktan sonra bir naylon poşeti dörtgen şeklinde açıp tezgaha yayalım. Yaptığımız karışımı döküp poşetle sıkılaştırıp şekil verelim. İster yuvarlak, ister piramit pasta şekli verelim. Sonra buzluğa koyalım, yarım saat kadar buzlukta bıraktıktan sonra poşetten çıkarıp servis tabağına alıp buzdolabına koyalım. Yemek istediğimizde dilim dilim keseriz.

MUZLU RULO PASTA TARİFİ

Muzlu rulo pasta; 4 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı un, bir kabartma tozu, bir vanilya, 1 çay bardağı ılık su; yumurtayla şeker iyice çırpılır. Diğer tüm malzemeler ilave edilerek karıştırılır. Bu keki pişirmek için fırın tepsisinin içine yağlı kağıt koymak gerekir. Hamur tepsiye döküldükten sonra tepsinin her tarafına yayılı. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişiririr. Bir tencereye üç bardak süt, bir bardak şeker, bir vanilya, bir dolu kaşık un, iki dolu kaşık nişasta konulup muhallebi kıvamına gelene kadar pişirilir. Kek piştikten sonra kağıtla birlikte tepsiden çıkartılıp başka bir kağıdın üstüne yüzünden konup altta kalan kağıt çıkartılır. Kek ılıdığı zaman muhallebi üzerine dökülüp her tarafına yayılır. Kekin uzun kenarına iki adet dilimlenmiş muz dizilip kağıt yardımıyla kıvrılıp rulo haline getirilir. Servis tabağına alınır. Üzerine pudra şekeri dökülür. Pudra şekerini düzgün dökebilmek için çay süzgecine koyup dökmek daha iyi sonuç verir şeker top top olmaz.

Şimdi artık tüm yaptıklarımızı sofraya dizelim afiyet olsun.

* Tariflerde tereyağ yerine margarin kullanılmıştır. İsteyen tereyağı kullanabilir.