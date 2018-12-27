Sofuoğlu, karşısındakilere 'emir erlerim' dediği fotoğraf paylaştı

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Instagram hesabından tepki çekecek bir paylaşımda bulundu.

AYAKLARINI MASASINA UZATTIĞI PAYLAŞIMDA BULUNDU

Geçen günlerde üzerinde 'senatör' sıfatının yazdığı kartvizitler bastırmasıyla tartışma yaratan Sofuoğlu, bu kez de TBMM’deki odasında masaya ayaklarını uzatarak çektiği fotoğrafı paylaştı.

‘EMİR ERLERİM’ DİYE YAZDI

Fotoğrafta ayakları gözüken Sofuoğlu, karşısında ‘el pençe divan duran’ iki kişiyi de kastederek “Emir erlerim” diye yazdı. Sofuoğlu’nun bu paylaşımı tartışma yarattı.

Sofuoğlu, tepkilerin ardından paylaşımı kısa süre içerisinde kaldırdı.

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, geçtiğimiz günlerde İngilizce bastırdığı kartvizitte 'senatör' unvanını kullandı.

"Motorumun sesinden TBMM'ye geldiğimi anlayacaklar" diyen AKP Sakarya Milletvekili ve dünya şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, TBMM'ye de Lamborghini marka lüks spor otomobiliyle geldiği için de tepki çekmişti. (HABER MERKEZİ)

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