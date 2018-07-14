Kenan SofuoÄŸlu Lamborghini'yle 'mesaj vermiÅŸ': Gelebilen gelsin

AKP Sakarya Milletvekili Kenan SofuoÄŸlu, Lamborghini marka otomobili tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin; 'Gelebilen gelsin' dedi.

AKP Sakarya Milletvekili Kenan SofuoÄŸlu, Posta gazetesinden Alev Gürsoy’a verdiÄŸi röportajda Lamborghini otomobiliyle TBMM’ye gelerek ‘mesaj verdiÄŸini’ söyledi. SofuoÄŸlu’nun açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

SofuoÄŸlu röportajÄ±ndan öne çÄ±kanlar:

Sizi ‘asfaltlarÄ± aÄŸlatan adam’ diye tanÄ±dÄ±k. Nereden çÄ±ktÄ± milletvekilliÄŸi fikri?

AklÄ±mda olan bir ÅŸey deÄŸildi. SözleÅŸmelerim devam ediyor. Ama yarÄ±ÅŸlarÄ± bÄ±raktÄ±m, sadece markanÄ±n reklam yüzü olarak devam ediyorum.

NasÄ±l gündeme geldi vekillik?

Aday listelerinin açÄ±klanacaÄŸÄ± gün CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zdan telefon geldi, “RazÄ±lÄ±ÄŸÄ±n varsa seni listelerimize koymak istiyoruz” dedi. “Efendim nasÄ±l isterseniz, sizin için kabul ederim bu teklifi” dedim. Ona olan sevgim, saygÄ±m çok büyük. O kadar kibar bir lider ki, “Kenan seni koyuyorum” demedi. “RazÄ±lÄ±ÄŸÄ±n var mÄ±?” diye sordu. Birkaç saat içinde resmi baÅŸvurum yapÄ±ldÄ± ve 3. sÄ±radan aday oldum. Hamdolsun milletvekili seçildik. AK Parti olarak Sakarya’da büyük baÅŸarÄ± saÄŸladÄ±k. Önümüzde zorlu bir yol var.

CumhurbaÅŸkanÄ± neden sizin milletvekili olmanÄ±zÄ± istedi?

Kendi takdiridir. YÄ±llar boyu her zaman yanÄ±nda olduk. Ama karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda beklentimiz yoktu. Bu görevi sÄ±rf CumhurbaÅŸkanÄ±ma destek olmak için yapÄ±yorum.

Kendisini koÅŸulsuz sevdiÄŸinizi söylemiÅŸtiniz…

Evet. Yoksa, güzel bir kariyeri geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ bir sporcu olarak, hayalim vaktimi öncelikle ailemle ve yetiÅŸtirdiÄŸim sporcularla geçirmekti. Stressiz bir hayat yaÅŸayacaÄŸÄ±m derken, böyle zorlu bir göreve geldim. Oysa tatil planlarÄ±mÄ± bile yapmÄ±ÅŸtÄ±m. Hepsini elimizin tersiyle ittik. ZorlandÄ±ÄŸÄ±mÄ± saklamÄ±yorum. ArtÄ±k, nasÄ±l faydalÄ± olabilirim, neler yapabilirim düÅŸünceleri içerisindeyim.

Ankara’da milletvekilleri arasÄ±nda olmak garip geliyor mu?

Benim için zor burada olmak. Vekillikten önce de tanÄ±nan biriydim, Meclis’te de herkesin ilgisini çekti bu durum. Güzel bir ÅŸey. BÄ±rakÄ±n AK Parti’yi, CHP’den, hatta HDP’den bile fotoÄŸraf çektirmek için geldiler. Spor vesilesiyle bana saygÄ± duymalarÄ± çok hoÅŸuma gidiyor. Beni sporcu olarak tanÄ±yÄ±p, AK Parti ile birlikteliÄŸime kÄ±zanlar da oldu. OnlarÄ±n takdirini kazanmak için mücadelemi vereceÄŸim.

Tatil planlarÄ±nÄ±zÄ± iptal edince eÅŸinizin tepkisi ne oldu?

EÅŸim memnun deÄŸil durumdan açÄ±kçasÄ±. Tam rahat edeceÄŸiz derken, böyle bir yola girmek eÅŸimi üzdü. Ankara’ya da gelemeyecek. HaftanÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± burada ailemden ayrÄ± geçireceÄŸim.

Yollarda hÄ±z rekorlarÄ± kÄ±rÄ±yordunuz, Meclis’teki rekorunuz hangi alanda olacak?

Tabii sporda. Daha fazla spor organizasyonunun ülkemize gelmesi ve ülkemizden daha çok sporcu çÄ±kmasÄ± için uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±m. Avrupa ve dünya ÅŸampiyonalarÄ±nda daha rahat yarÄ±ÅŸmalarÄ± konusunda planlarÄ±m var. Türkiye’de futbol dÄ±ÅŸÄ±nda sporcularÄ±n sponsorluk sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var. Madalya kazanmÄ±ÅŸ sporcular için bir kanun çÄ±karÄ±lmasÄ± için de mücadele vereceÄŸim. Spordan maddi kazanç saÄŸlayamayanlarÄ±n sesi olacaÄŸÄ±m. “Gençlerin, sporcularÄ±n vekil abisi” sloganÄ±nÄ± buldum kendime.

“MaaÅŸÄ±ma dokunmayacaÄŸÄ±m” demiÅŸsiniz, kutlarÄ±m.

Milletvekili maaÅŸÄ±mÄ± almayacaÄŸÄ±m, ihtiyaç duyulan yerlerde kullanacaÄŸÄ±m. MilletvekilliÄŸim boyunca da böyle olacak.

“Millet 1600 lira asgari ücret alÄ±rken, milletvekili 2 milyonluk araçla meclise geliyor” dediler…

Gelebilen gelsin. Milyonlarca euroyu, her ÅŸeyi bir kenara bÄ±rakÄ±p, millete karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z hizmet etmeye çalÄ±ÅŸan biri var, onu düÅŸünsünler. Onlar yapabilirler miydi acaba? Bu da benim sorum.

Kaç aracÄ±nÄ±z var?

ArabalarÄ±mÄ±z da var, motorlarÄ±mÄ±z da. Kimseden çekincem yok. YarÄ±n öbür gün yine Lamborghini’mle geleceÄŸim. HesabÄ±nÄ± veremeyeceÄŸim hiçbir ÅŸey yapmadÄ±m. AlnÄ±m ak, baÅŸÄ±m dik. Ben sporcuyum, bana yakÄ±ÅŸÄ±yor böyle bir araca binmek. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n özel uçaÄŸÄ± var, kendi aracÄ±yla geziyor diye milletin derdini anlamamasÄ± söz konusu deÄŸil. Ä°mkanÄ±n varsa en iyisini alacaksÄ±n, en iyisini yapacaksÄ±n.

BabanÄ±z hayatta olsaydÄ± ne derdi size?

34 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. BabamÄ± 7 yÄ±l önce kaybettim. Görse gurur duyardÄ±. Babam AK Parti’ye de CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za da hayrandÄ±.

Evlat acÄ±sÄ± da çektiniz…

OÄŸlum Hamza’yÄ± kaybetmek bizi çok üzdü, çok yordu. DoÄŸacak çocuÄŸumuzda da Hamza’nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olma ihtimali yüksek. Ama bizi korkutmuyor bu risk. Allah nasip ederse 6 çocuÄŸumuz olsun isterim. Evimi 6 çocuÄŸa uygun yaptÄ±m.

Ülke gündemimizde son zamanlarda hep kaybolan, öldürülen, tecavüze uÄŸrayan çocuklar var. Onlar için ne yapacaksÄ±nÄ±z?

Kaybetmenin ne olduÄŸunu iyi bilirim. Ä°çimdeki yangÄ±n kaç yÄ±ldÄ±r sönmüyor. Ama hangisine yanacaÄŸÄ±mÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Söylemeye dilimin varmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeylerin çocuklara yapÄ±lmasÄ± nasÄ±l kabul edilebilir? Ä°nsanÄ±mÄ±z idam istiyor, hak veriyorum. Ama idamÄ± getirdiÄŸimiz anda AvrupalÄ±lar öyle bir yaygara koparacak ki, “Türkiye’ye artÄ±k gitmeyin, yanlÄ±ÅŸ yaparsanÄ±z sizi idam ederler” diye. Bize sataÅŸmak için fÄ±rsat kolluyorlar.

Türk olduÄŸunuz için sizi Avrupa’da ötekileÅŸtirdiler mi?

KüçümsendiÄŸim oldu. Ancak ülkemizin büyümesi ve güçlenmesi her ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirdi.

Meclis’e Lamborghini aracÄ±nÄ±zla gelmeniz olay oldu…

Evet. MilletvekilliÄŸi listesine girdiÄŸimde bu kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±m. “Nereden geldiÄŸimi iyi bilen biriyim. Böyle bir araçla buraya gelebiliyorsanÄ±z, milletvekili maaÅŸÄ±na ihtiyacÄ±nÄ±z yoktur” dedim. Spor otomobilimle mesaj verdim. MilletvekilliÄŸini mevki ve makam için deÄŸil, liderimizin nazik davranÄ±ÅŸÄ± üzerine kabul ettim.

“Vergi vermemek için arabasÄ±nÄ± eÅŸinin üzerine yaptÄ±” yorumlarÄ±na ne diyorsunuz?

Art niyetli konuÅŸmalar… Kanuna aykÄ±rÄ± davranÄ±ÅŸÄ±m varsa karÅŸÄ±ma çÄ±ksÄ±nlar. Üstelik çok yüksek vergi ödediÄŸim bir araç bu. DeÄŸeri 2.5 milyon lira. Vergiler de üzerinde olsaydÄ± 5 milyon liraydÄ±. YabancÄ± vatandaÅŸlara tanÄ±nan haktan yararlandÄ±m sadece. HakkÄ± olan gidip alsÄ±n, kimsenin konuÅŸma hakkÄ± yok.

Keyif için yarÄ±ÅŸÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?

YarÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±m, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za da söz verdim. Motosikletimle parkurlarda antrenman yaparÄ±m, özlerim sonuçta ama yarÄ±ÅŸ defterini kapattÄ±m.

“KÄ±rÄ±lmadÄ±k kemiÄŸim kalmadÄ±” demiÅŸtiniz…

20 yÄ±lÄ±n üzerinde yarÄ±ÅŸtÄ±m, yüzlerce kazam vardÄ±r. KÄ±rÄ±klarÄ±m da 30 civarÄ±ndadÄ±r.

Vekillikte risk daha az…

VekilliÄŸin de zor taraflarÄ± var. Åžimdiden üzerimize gelmeye baÅŸladÄ±lar, alnÄ±mÄ±zÄ±n teriyle kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z arabaya laf ettiler. Sorun yok, yÄ±llarca AvrupalÄ±’nÄ±n, AmerikalÄ±’nÄ±n eleÅŸtirisini almÄ±ÅŸ bir sporcuyum. Ä°nÅŸallah güzel iÅŸler yaparak eleÅŸtirenlerin de takdirini kazanmak istiyorum.

EÅŸiniz yabancÄ± uyruklu. Tayyip Bey’e bakÄ±ÅŸÄ± nasÄ±l?

CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za olan aÅŸkÄ±mÄ± bildiÄŸi için, ona saygÄ±sÄ± büyük. Evimize geldi sonuçta. Avrupa’da CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n üzerine çok gidiliyor. Haberleri eÅŸim bana söyleyince bazen sinirlerime hakim olamÄ±yorum, tartÄ±ÅŸÄ±yoruz.

Muhafazakar yanÄ±nÄ±za eÅŸiniz ayak uydurabildi mi?

Evlenirken her ÅŸeyi açÄ±k açÄ±k söylemiÅŸtim. Giyim tarzÄ±na çok dikkat ediyor, her ÅŸeye özen gösteriyor. EÅŸimin saçÄ± açÄ±k. Ben görüÅŸümü söylerim, karar onundur. EÅŸimle hamdolsun hiçbir sorunumuz yok. En büyük derdimiz evlat kaybÄ±mÄ±z. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 12:19

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