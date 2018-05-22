AKP Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu toplantıya Lamborghini'yle geldi

Sakarya'da AKP'den 3. sıra milletvekili adayı gösterilen Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, parti toplantısına Lamborghini'yle katıldı.

AKP'den milletvekili adayı olan dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Adapazarı'daki parti toplantısına Lamborghini marka lüks spor otomobiliyle geldi. Sofuoğlu, "Dünya şampiyonluğunda bir kariyer yaptıysak, siyasette de büyüklerimin desteğiyle güzel şeyler yapabileceğime inanıyorum" dedi.

Kenan Sofuoğlu, Sakarya İl Binası önüne Lamborghini Aventador S modeli lüks otomobiliyle geldi. AKP Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ile görüşen Kenan Sofuoğlu, dünya şampiyonalarında olduğu gibi siyasette de iyi bir kariyer yapmayı hedeflediğini söyledi.

'SÜRPRİZ OLDU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini dün arayıp aday olduğunu haber verdiğini söyleyen Kenan Sofuoğlu ,"En büyük sürpriz benim için oldu. Bir aydır konuşuluyordu. Son 3-4 gündür Türkiye genelinde çok konuşuluyordu. Herkes soruyordu, herkese aynı cevabı veriyordum. Ben sizden çok bilmiyorum, basında okuduğum kadarıyla biliyorum dedim. Dün öğle vakitlerinde Cumhurbaşkanımızla telefon görüşmesi yaptık. Kendisi aradı beni. Detaylarını çok konuşmak istemiyorum. Bu listede olmamız kararı çıktı bu konuşmadan. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Dünyanın her yerinde yarışlara katıldım, her yerini gezdim fakat Sakarya'dan hiç ayrılmadım. Cumhurbaşkanımız tarafından böyle bir görev verildiği için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sıfırdan çıkıp, Sakarya'dan çıkıp dünya şampiyonluğunda bir kariyer yaptıysak, Allah'ın izniyle siyasette de büyüklerimin desteğiyle güzel şeyler yapabileceğime inanıyorum" diye konuştu.

Sofuoğlu toplantı çıkışında lüks spor otomobilini bir yakınına verip, parti aracına bindi.

LÜKS ARACIYLA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Autoblog.com'a göre Sofuoğlu'nun Lamborghini Aventador S aracının 2018 modelinin ABD satış fiyatı 417 bin dolarla 460 bin dolar(Yaklaşık 2 milyon lira) arasında değişiyor. ÖTV de eklendiğinde Lamborghini'nin fiyatı daha da uçuklaşıyor. Hürriyet Oto'da verilen ilanlara bakıldığında 2013 model ikinci el Lamborghini Aventador'un 625 bin avroya satışa çıkarıldığı görülüyor.

Sofuoğlu'nun Lamborghini'si sosyal medyada büyük ilgi çekti. "Lamborghini" Twitter TT'sinde ilk sıralara yükselirken tepki mesajları dikkat çekti.(Sakarya/DHA)

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