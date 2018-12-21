Meclise Lamborghini'yle gelen Sofuoğlu, 'senatör' kartviziti bastırdı

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Sakarya'daki parti toplantısına eşi Julia Looman Sofuoğlu üzerine kayıtlı Lamborghini'yle gelerek tartışma yaratan AKP Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis matbaasında İngilizce bastırdığı kartvizitte 'senatör' unvanını kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in sosyal medya hesabından paylaştığı görselde Sofuoğlu'nın adına hazırlanan kartvizitte büyük harflerle 'SENATOR' yazdığı görülüyor.

Emir için hazırlanan kartvizitte ise 'milletvekili' kelimesi için uygun çeviri olan 'deputy' kullanılıyor.

Arkadaş hızını alamamış kendini senatör sanıyor. Hadi Kenan Sofuoğlu bilmiyor, Meclis matbaası nasıl böyle bir hata yapabiliyor? Yoksa bazı milletvekilleri ayrıcalıklı mı? @kenan_sofuoglu pic.twitter.com/CixGAiqJyC — Murat Emir (@muratemirchp) 20 Aralık 2018

​CHP'li Emir, olay üzerine "Arkadaş hızını alamamış kendini senatör sanıyor. Hadi Kenan Sofuoğlu bilmiyor, Meclis matbaası nasıl böyle bir hata yapabiliyor? Yoksa bazı milletvekilleri ayrıcalıklı mı?" yorumunu yaptı. (HABER MERKEZİ)

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