Reel sektörün ekonominin gidişatına dair beklentileri kötü yönde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), aralıkta bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 91,5 seviyesine geriledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Kasım’da (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,9 puan artarak 97,7 puan seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler ile ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıfladı. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bekleyenler ile ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir güçlenerek devam etti. İç piyasa sipariş miktarında azalış bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 3,2 puan azalarak yüzde 24,9 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69,2'ye, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 22,8'e yükseldi.

İNŞAATA GÜVEN HIZLA AZALIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, sektörel güven endeksleri hizmette 81.5’e, perakendede 96.4’e yükselirken, inşaatta 55.4’e indi. Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

İNŞAATTA DARALMA ARTIYOR

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 13.5 azalarak 39.3 değerini aldı. ‘Toplam çalışan sayısı beklentisi’ endeksi ise yüzde 5.5 artarak 71.5 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4.7, yüzde 1.6 ve yüzde 0.7 artarak 75.3, 75.6 ve 93.7 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 13.1, yüzde 4.6 ve yüzde 3.3 artarak 76.4, 118.1 ve 94.7 değerini aldı. (EKONOMİ SERVİSİ)