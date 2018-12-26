Kocaeli’de gençler krizi tartıştı

Kocaeli Emek Gençliği’nin çağrısıyla “Gençlik Krize Karşı Ne Yapmalı?” başlıklı panel düzenlendi. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Kocaeli şubesinde toplanılan panele konuşmacı olarak Emek Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi İskender Bayhan katıldı.

Emek Gençliği adına söz alan Aleyna Yemel, “Kapitalizmin kaçınılmaz sonucu olarak krizler yaşanıyor ve faturası bize kesilmeye çalışılıyor” dedi. Öğrencilerin son süreçte yaşam şartlarının gittikçe kötüleştiğini belirten Yemel “Zamlanan faturalardan, ulaşıma ve gıdaya kadar her şey pahalı ve zamlı. Ama öğrencilerin bursları aynı” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

EMEP MYK üyesi İskender Bayhan, gelişmiş kapitalist ülkelerde ortalama 15 yılda, bağımlı kapitalist ülkelerde ise 7-8 yılda bir krizlerin tekrarlandığını ifade etti. “Türkiye gibi bağımlı kapitalist ülkelerde 7-8 yılda bir krizler meydana geliyor. Kapitalizmde üretim fazlası sebebiyle kriz olur, üretim fazlası hep vardır. Çünkü kapitalistler hep kâr etmek ister, bunun için hep daha fazla üretmek ve satmak ister ve bunu yaparken ücretleri en minimumda tutmaya gayret gösterirler” dedi. Bayhan, “Sanayinin büyüme hızı, tarımın büyüme hızı ve toplam iç ve dış borçlanmaya bakarsak kriz var mı yok mu görürüz” dedi. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Başkanı Necdet Takva’nın “Şirketlerin borcu, 81 milyon Türkiye vatandaşının borcu haline geldi” sözlerini hatırlatan Bayhan “Oysa bizim öyle bir borcumuz yok bizim elimize öyle bir para geçmedi” dedi.

HER YERDE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA MÜMKÜN

Krizlerin kapitalizmde kaçınılmaz olduğu gerçeğini bir kez daha dillendiren Bayhan, “200 yıldır beceriksiz hükümetler yüzünden kriz olduğunu söylerler. Mesele hükümet değil, sistemdir. Hükümetler krizi ertelemeye, halka daha farklı göstermeye uğraşırlar” dedi. Krizsiz bir dünyanın sömürüsüz bir sistemde planlı bir ekonomiyle olabileceğini söyleyen Bayhan, “En ufak talepleri bile küçümsememek gerekir, her yerde sömürüsüz bir dünyanın mümkün olduğunu insanlara ikna edici bir dille aktarmak gerekiyor” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)