Fatih Portakal: BaÅŸÄ±ma bir ÅŸey gelirse, sebebi yandaÅŸ medyadÄ±r

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, kendisini hedef alan haberlere tepki gÃ¶sterdi: Bir gÃ¼n baÅŸÄ±ma bir ÅŸey gelirse, sebebi sizsiniz.

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, kendisini hedef alan haber ve yayÄ±nlara tepki gösterdi. Portakal, “Bir gün baÅŸÄ±ma bir ÅŸey gelirse, sebebi sizsiniz” dedi.

Fransa’daki ‘SarÄ± Yelekler’ eylemlerini ve CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n eylemlere iliÅŸkin olarak deÄŸerlendirmesini yorumlayan Portakal, “Hadi bakalÄ±m barÄ±ÅŸçÄ±l bir eylemle zamlarÄ±, doÄŸalgaz zamlarÄ±nÄ± protesto edelim. Hadi bakalÄ±m, yapalÄ±m. Yapabilecek miyiz?” demiÅŸti.

Portakal’Ä±n, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in de “Bu çaÄŸrÄ±larÄ± masum çaÄŸrÄ±lar olarak görmüyoruz kÄ±nÄ±yoruz” tepkisini gösterdiÄŸi yorumunu çok sayÄ±da haber sitesi okurlarÄ±na duyurmuÅŸtu.

BazÄ± yayÄ±nlarda kendisinin hedef gösterildiÄŸini belirten Portakal, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Bu kadar mÄ± endiÅŸe veriyorum size. CanÄ±ma zarar geleceÄŸinden korkuyorum. Kendim için önemli deÄŸil. Ailem var, sevdiklerim var. DoÄŸrular üzerine haber yapÄ±n. EleÅŸtirin ama hedef göstermeyin. Bir gün baÅŸÄ±ma bir ÅŸey gelirse, sebebi sizsiniz. YandaÅŸ medyanÄ±n internet siteleri, televizyonlarÄ±...” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Hedef gÃ¶sterilen Fatih Portakal hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

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