23 Aralık 2018 15:37
Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2018 12:02

Ülke genelinde soğuk hava etkili oluyor, İstanbul'da kar başladı

Ülke genelinde soğuk hava ve yağış etkili oluyor. İstanbul'daki sağanak yoğun trafiğe neden oldu. Kentte kar yağışı etkili olmaya başladı.

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Ülke genelinde soğuk hava etkili oluyor, İstanbul'da kar başladı

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul'da birçok bölgede gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen trafik kazaları, trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oldu.

    Fotoğraf: DHA

    Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmurla birlikte sabah saatlerinde trafik kazaları da meydana geldi. İş ve okullarına gitmek için evlerinden çıkanlar trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.25'te yoğunluk yüzde 71'e ulaştı. 

    Fotoğraf: DHA

    İstanbul'un yüksek noktalarından biri olan Beylikdüzü'nde gece saatlerinden itibaren yağan yağış yerini kara bıraktı. Yağan karla beraber rüzgarın da etkili olduğu görüldü.  Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

    İSTANBUL'DA SICAKLIK ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE 1-2 DERECE OLACAK

    İstanbul’da, pazartesi günü 14 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının çarşamba ve perşembe günleri 1-2 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Soğuk ve yağışlı sistemin perşembe günü doğuya doğru hareket etmesinin beklendiği kaydedildi.

    Bölgede görülen yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kar şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

    Çarşamba günü ise Trakya çevreleri dışında görülmesi beklenen yağışların İstanbul’da hafif kar, Kocaeli ve Sakarya'da kar şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi.

    MARMARA'DA SICAKLIK 8 İLA 10 DERECE DÜŞTÜ

    Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece azaldı. Bölge geneli ile İstanbul'da çok bulutlu ve yağışlı hava hakim. Yağışların Yalova'da kuvvetli yağmur, Sakarya'nın güneyi ile Kocaeli'nin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

    Bölgede yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği bölgede, kuvvetli yağmur ve kar yağışı beklediğinden vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

    ANKARA İÇİN KAR VE DON UYARISI

    Meteroloji, Ankara için kar ve don uyarısında bulundu. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi hava sıcaklıkları gündüz ve gece sıfırın altında olacak. Perşembe günü hava sıcaklığının gece -11, gündüz ise -7 olması bekleniyor.

    BATI KARADENİZ, EGE VE İÇ ANADOLU İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz’de salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın sabah saatlerinden sonra yükseklerinden başlayarak kar yağışına dönüşeceği ve Bolu, Kastamonu, Düzce ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın ve Sinop’un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden başta Bolu Dağı geçişinde olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

    Ege’de bugün yağmur şeklinde başlayacak yağış, öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Manisa’nın doğu ve yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşecek.

    İç Anadolu’nun kuzeybatısında  da başlayan yağışların öğle saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde kar yağışına dönüşeceği belirtildi.

    BOLU'DA YAĞIŞ BAŞLADI

    Bolu’da kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler bölgesinde etkili olmaya başladı. 

    Fotoğraf: Ömer Üre/AA

    Öte yandan Bolu kent merkezinde de sağanak etkili oluyor. 

    Düzce'de yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışı dolayısıyla Topuk Yaylası, Samandere ve Güzeldere mevkilerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

    VAN'DA 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL

    Fotoğraf: MA

    Öte yandan Doğu illerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

    MA'da yer alan habere göre, Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim ilçe müdürlükleri Bahçesaray, Özalp ve Saray ilçelerinde eğitime bir günlük ara verildiğini duyurdu. Kar yağışı kent merkezlerindeki trafiği de olumsuz etkiledi.

    KASTAMONU'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ

    Kastamonu'da etkili olan kar nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

    Kar nedeniyle Ağlı'da 8, Devrekani'de 13, Küre'de 10 ve Seydiler'de 7 olmak üzere 38 köyle ulaşım sağlanamıyor. Kapalı köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor. (HABER MERKEZİ)

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