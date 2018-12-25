Ege Bölgesindeki cezaevlerinde 67'si ağır 122 hasta tutuklu bulunuyor

Ruken DEMİR

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi, Ege Bölgesi’ndeki cezaevlerinde 67’si ağır 122 hasta tutuklu bulunduğunu açıkladı.

Adalet Bakanlığı’nın 20 Kasım 2018 verilerine göre de cezaevlerinde 260 bin 144 kişi bulunurken, bunların 202 bin 434’ü hükümlü, 57 bin 710’u ise tutuklu.

Cezaevlerinde yaşanan baskı, darp ve işkence iddialarına her geçen gün bir yenisi eklenirken hasta tutukluların durumu daha da ağırlaşıyor. Birçok girişime rağmen tahliye edilmeyen hasta tutuklular ya içeride hayatını kaybediyor ya da ölümden birkaç gün önce tahliye ediliyor.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Hapishane Komisyonu’nun 1 Mart 2018 tarihinde hazırladığı raporda ise, cezaevlerinde aralarında adli tıp kurumunun (ATK) 11 defa “Cezaevinde kalamaz” raporu verdiği ve yüzde 92 engellilerinde de olduğu 402’si ağır olmak üzere 1154 hasta siyasi tutuklu bulunduğuna dikkat çekti.

‘ATK TUTUKLAMA GEREKÇELERİNE BAKIYOR’

İHD İzmir Şube Sekreteri Ahmet Çiçek, birçok insanın cezaevine girip hastalandığını vurgulayarak hasta tutukluların cezaevlerinde yaşamlarını yitirdiğini hatırlattı.

Bazı tutukluların ise ölüm aşamasına geldiği zaman cezaevinde çıkartıldığını ve hemen sonrasında da yaşamını yitirdiğini hatırlatan Çiçek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cezaevine bir insanı koyun, yiyeceğini ve içeceğini önüne koysanız da o insan orada psikolojik bunalıma girer. OHAL’den sonra cezaevlerinde doluluk oranı artı. Odalarda kalan kişi sayısı da arttı. Bütün tutukluların bir öksürük ya da basit bir gribe yakalansa bile daha sonra Astım ardından KOAH hastalığına neden olur. Hasta tutukluların tedavileri doğru düzgün yapılmıyor ya da hasta mahpusun tedaviye ulaşması çeşitli bahanelerle engelleniyor. Tutuklular için hastaneye gitmek işkenceye dönüşüyor. Ege Bölgesi’nde çok sayıda cezaevi var. Biz dernek olarak tam tespit yapamıyoruz. Ama elimizdeki verilere göre, 67’si ağır 122 hasta tutuklu var. Her ne olursa olsun tutukluların bütün can ve mal varlığı devlete emanettir. Bu insanların hastalığının da tedavilerine devlet bakmak zorundadır. ATK dediğimiz kurumda artık son zamanlarda oldukça politikleşti, gelen mahpusların tutuklanma gerekçelerine göre muamele eder oldu.” (İzmir/MA)

Cezaevlerinde hasta tutukluların tedavileri yapılmıyor

Hasta tutuklu 4 yıldır iddianame bekliyor

Hasta mahpuslar ölümün kıyısında

67 yaşındaki hasta tutuklu Burhan Karatay yaşamını yitirdi