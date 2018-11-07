67 yaÅŸÄ±ndaki hasta tutuklu Burhan Karatay yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

BaÅŸvurulara raÄŸmen cezaevinde tutulan 67 yaÅŸÄ±ndaki hasta tutuklu Burhan Karatay kalp krizi geÃ§irerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Giresun E Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde tutuklu bulunan 67 yaÅŸÄ±ndaki Burhan Karatay, kalp krizi geçirerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Karatay'Ä±n oÄŸlu Ä°smail Karatay, babasÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± yaptÄ±klarÄ± tüm baÅŸvurularÄ±n reddedildiÄŸini söyledi.

Giresun E Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde bulunan 67 yaÅŸÄ±ndaki hasta tutuklu Burhan Karatay dün kalp krizi geçirerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. 3 yÄ±l 10 aydÄ±r tutuklu yargÄ±lanan Karatay'Ä±n ilerleyen yaÅŸÄ± nedeniyle birçok hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nüksettiÄŸi ifade edildi. Daha önce tahliyesine iliÅŸkin dosyasÄ±na raporlar sunduklarÄ±nÄ± söyleyen Karatay'Ä±n oÄŸlu Ä°smail Karatay, yaptÄ±klarÄ± baÅŸvurulara raÄŸmen babasÄ±nÄ±n tahliye edilmediÄŸini belirtti. Karatay, babasÄ±nÄ±n 5 ay önce kendilerini arayarak anjiyo olmasÄ± gerektiÄŸini fakat cezaevi tarafÄ±ndan izin verilmediÄŸini söylediÄŸini aktardÄ±. 67 yaÅŸÄ±ndaki tutuklunun yüksek tansiyon hastasÄ± olduÄŸu ve daha önce 4 kez anjiyo olduÄŸu öÄŸrenildi.



Karatay'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi haberi üzerine aile cenazeyi almak üzere Giresun'a gitti. Karatay'Ä±n cenazesi DoÄŸubayazÄ±t'ta topraÄŸa verilecek.



Öte yandan Karatay'Ä±n 17 KasÄ±m'da duruÅŸmasÄ±nÄ±n olduÄŸu öÄŸrenildi. Daha önce de birçok kez tutuklanan Karatay önceki dönem DoÄŸubayazÄ±t Belediyesi'nde meclis üyeliÄŸi yapmÄ±ÅŸtÄ±. (MA)

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