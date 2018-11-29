Hasta tutuklu 4 yÄ±ldÄ±r iddianame bekliyor

AÄŸrÄ±'da hasta tutuklu Mecit Solmaz, 4 yÄ±ldÄ±r mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lmÄ±yor.

AÄŸrÄ±'daki Patnos L Tipi KapalÄ± Cezaevinde bulunan hasta tutuklu Mecit Solmaz, dosyasÄ±ndaki gizlilik kararÄ±ndan dolayÄ± 4 yÄ±ldÄ±r mahkemeye çÄ±karÄ±lmadÄ±. TutukluluÄŸundan bu yana iddianamenin hazÄ±rlanmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken eÅŸi Zahide Solmaz, ellerinde hasta olduÄŸuna dair raporlarÄ±n olmasÄ±na ve tüm baÅŸvurularÄ±na raÄŸmen eÅŸinin serbest bÄ±rakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Mezopotamya AjansÄ±na konuÅŸan Solmaz, eÅŸinin 60 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu belirterek, “Kronik astÄ±m ve bronÅŸit hastalÄ±ÄŸÄ± var. RaporlarÄ± mevcut. Ben serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için baÅŸvuruda bulundum, hasta olduÄŸunu söyledim ama bÄ±rakmadÄ±lar” dedi ve ÅŸöyle devam etti: “Nefes darlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸÄ±yor ve nefes almasÄ±nÄ± saÄŸlayan tüplü makinesi dahi evde kaldÄ± ve talebimize raÄŸmen kendisine verilmedi. Patnos Cezaevinde doktor olmadÄ±ÄŸÄ± için muayeneye dahi gidemiyor. Yemekleri düzgün ve saÄŸlÄ±klÄ± çÄ±kmÄ±yor. Temiz sularÄ± yok, içme suyu dahi yok. Önceki hafta cezaevi müdürünün yanÄ±na gittik. Cezaevi müdürüne sorunlarÄ± anlattÄ±k. Cezaevi müdürü bize, ‘Devlet bize ne veriyorsa biz de onlarÄ± veriyoruz’ dedi. Biz çaresiz kaldÄ±k ve artÄ±k baÅŸvurabileceÄŸimiz bir yer yok. Gidip derdimizi kime anlatalÄ±m?” (HABER MERKEZÄ°)

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