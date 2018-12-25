TİHV Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla verilen cezaya ilişkin İzmir’de insan hakları savunucuları ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamada, “Hakikate tanıklık eden, hakikatin kaydını tutan ve onu görünür kılmak için zorbalığa direnen vicdanın sesi, barış ve insan hakları savunuculuğu cezalandırılamaz” denildi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İMECE Dostluk ve Dayanışma Derneği, Hak İnsiyatifleri, Halklararası Dayanışma Köprüsü Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Hakları Derneği (İHD), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Kanun Hükümünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), İzmir Barosu ve Tabipler Odası İzmir Şubeleri, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı barış bildirisine imza attığı için hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla dava açılan TİHV Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı için verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. THİV İzmir temsilciliğinde yapılan açıklamayı Tabip Odası Yönetim Kurulu Sekreteri Lütfü Çamlı okudu.

Çamlı, “Tıpkı düşünce ve ifade özgürlüğünün korunmasına yönelik çabaları, hekimlik ve sağlık ortamına ilişkin ürettikleri nedeniyle TTB eski başkanlarından Prof. Dr. Gençay Gürsoy’a yapıldığı gibi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya da, ısrarla sürdürmüş olduğu iyi hekimlik mücadelesi ve insan hakları savunuculuğu nedeniyle özel bir cezalandırma tarifesi uygulanmıştır. Oysa şunu çok iyi biliyoruz ki, hak ihlallerinin tespiti ve belgelenmesi insan hakları savunucusu olmanın doğası gereği, olmazsa olmaz asli faaliyettir. Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının kullanılması insan hakları savunucularının insan haklarını geliştirmeye ve korumaya yönelik faaliyetleri için vazgeçilmezdir” dedi.

'VİCDANIN SESİ CEZALANDIRILAMAZ'

Hak ihlallerinin tespit ve belgelenmesi faaliyetlerini, insan haklarını koruma ve geliştirmenin koşulu olan düşünce ifade özgürlüğünü ve iyi hekimliği kriminalize etme çabalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çamlı, insan haklarını ve barışı savunmanın suç olmadığını söyledi.

“TİHV başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile TTB’nin eski başkanları Prof. Dr. Gencay Gürsoy, Prof. Dr. Özdemir Aktan başta olmak üzere, bu toplumun vicdanı ve yüz akı olan, hakikat arayışındaki barış akademisyenleri hakkında açılan tüm adli ve idari soruşturma ve kovuşturmalar derhal son bulmalı” diyen Çamlı, son olarak, “Hakikate tanıklık eden, hakikatin kaydını tutan ve onu görünür kılmak için zorbalığa direnen vicdanın sesi, barış ve insan hakları savunuculuğu cezalandırılamaz” dedi.

Açıklamanın ardından SES Eş Başkanı Hülya Baran Ulaşoğlu, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın devlete ayna tutuğunu belirterek, devletin yaptıklarını gösterdiği için cezalandırıldığını söyledi. ÖHD Eş Başkanı Avukat Mazlum Demirbağ da konuşmasında, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın kendilerinin yüz akı olduğunu ifade etti. Barış isteyenlere karşı ceza verilmesinden vazgeçilmesi gerektiğini belirten İHD Eş Başkanı Avukat Zafer İncin ise, barış zemininin bir an önce hazırlanması gerektiğini vurguladı. (İzmir/EVRENSEL)