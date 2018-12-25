2018'de Ortadoğu'da neler yaşandı?

İç savaşlar, dış müdahaleler, vekalet savaşları, emperyalist kuşatma... Evrensel Yazarı Hediye Levent Ortadoğu'nun 2018'ini anlattı. Levent'in konuşmalarından öne çıkan bazı bölümler şunlar:

"Suriye’de hali hazırda vekalet savaşı sürüyor. 2018’de de birkaç tane dönüm noktası yaşandı.

Suriye’de çatışmalar büyük oranda sona erdi. Şam, Halep gibi büyük bazı kentlerde günlük yaşam kısmen toparlandı. İmar çalışmaları yapılıyor.

Suriye’de vekalet savaşı iç siyasi yapının yeniden dizayn edilmesi sürecinde yeni bir evreye girdi.

ABD’nin bölgedeki askeri varlığını geri çekeceğini açıklamasının ardından oldukça belirsiz yeni bir sürece giriliyor.

Suriye’de ilerleyen dönemde hangi ittifaklar bozulur; yeni hangi ittifaklar kurulur, süreç nereye evrilir... Bunları şu anda kestirmek güç.

ABD’nin çekilme kararını almadan birkaç ülkeyle anlaştığı ve yeni bir planı devreye sokmak üzere bu karar aldığını düşünmek mantıklı olur.

2018’de Suriye’de en çok konuşulan konulardan biri İdlib, diğeri ise Kürtler oldu.

2018’de Türkiye’nin ABD ile yaşadığı sorunlar Rusya ve İran’la yakınlaşmasına sebep oldu.

ABD’nin geri çekilme kararının arkasında İran geriliminin giderek tırmanması olduğu yorumları yapılıyor.

ABD-İran gerilimi 2019’un en çok tartışılacak konusu olacak, diye düşünüyorum.

İran 2018’de Irak’taki nüfuzunu iyice pekiştirdi. Aynı zamanda Suriye, Lübnan ve İsrail sınırına kadar kara hattı elde etti.

İran’ın Ortadoğu’da nüfuz alanını genişletmesi ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ı rahatsız ediyor.

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması İsrail-Filistin geriliminin iyice tırmanmasına yol açtı.

2019, Filistin-İsrail çatışmasının benzer şekilde devam ettiği bir yıl olacak.

Lübnan’daki parlamento seçimleri İran’ın bölgedeki karakolu olarak nitelenen Hizbullah’ın zaferiyle sonuçlandı. Bu durum Lübnan-İsrail gerilimine zemin hazırladı.

İsrail, Lübnan’da Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını ya da izole edilmesini istiyor. Ancak Lübnan’ın iç dengeleri bunun önünde engel.

Yemen’de oldukça ağır bir dram yaşanıyor. Ateşkes süreci henüz başladı; ancak ülkenin büyük ölçüde yıkıma uğradığını biliyoruz.

Yemen için barış görüşmeleri nasıl sonuçlanır, bunu henüz kestirmek çok zor. Ancak bu savaş İran-Suudi Arabistan çekişmesinin bir yansımasıdır.

2018’de yaşananlara bakacak olursak; 2019 da krizleri bol bir yıl olacak gibi görünüyor." (EVRENSEL WEB TV)

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