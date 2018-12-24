24 Aralık 2018 17:50

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: TRT harcamaları ticari sır

CHP Milletvekili Alpay Antmen’in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT’nin harcamalarının 'ticari sır' olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: TRT harcamaları ticari sır

Fotoğraf: Google Street View

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    CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT’nin harcamalarının “ticari sır” olduğunu açıkladı.

    Antmen TRT’de yayımlanan dizi, film ve belgesel sayısını ve bunlar için ne kadar harcama yapıldığını sordu. Oktay ise 2005 yılında 5 bin 5 iç yapım, 4 bin 465 dış yapım ve 57 sinema filmi olmak üzere toplam 9 bin 527 yapıma para ödendiğini aktardı. Oktay bu yapımlara ne kadar ödendiğini ise açıklamadı.

    Antmen’in şu anda yayınlanan yerli ve yabancı yayınlara ilişkin sorusuna ise Oktay şu cevabı verdi:

    “TRT 1 kanalında yeni yapım olarak 7 yerli dizi, 1 yabancı dizi, arşivden 5 yerli dizi yayımlanmaktadır. Yerli dizilerin ödemesi TL cinsinden yapılmaktadır. Yabancı dizinin ödemesi ise döviz üzerinden yapılmıştır.”

    Oktay, ayrıca Antmen’nin TRT’nin seçim döneminde kime ne kadar süre verildiği sorusuna net bir yanıt vermedi.

    'TRT, VATANDAŞIN 2 MİLYAR LİRASINI HARCADI'

    Konuyla ilgili açıklama yapan Antmen, “TRT vatandaşın 2 milyar, yani eski parayla 2 katrilyon parasını harcıyor. Elektrik faturalarından vatandaştan zorla para tahsil ediliyor. TRT, seçimlerde sadece siyasi iktidara çalışıyor, sorduk ‘Ne kadar süre kimin, hangi siyasi partinin yayınını yaptınız?’ diye yanıt sır. Peki dedik ‘Bu halktan topladığınız paraları kime veriyorsunuz?’ yanıt ‘Ticari sır. ‘Vatandaştan para toplanıyor. Ama vatandaşın vekili vatandaşın parasını sorunca ‘sır’ deniliyor” dedi.

    “Neden çekiniliyor?” diye soran Antmen şöyle devam etti:

    “Yandaş firmalara yaptırılan dizilerden mi? Onlara ödenen yüksek paralardan mı? Bazı milletvekillerinin yakınlarının kurdukları firmaların TRT’den iş almasından mı? 2005 yılından bu yana, yani AKP iktidarında: 5 bin 5 iç yapım, 4 bin 465 dış yapım ve 57 sinema filmi çekilmiş.

    TRT YILDA 1 MİLYON 344 BİN ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞINI YİYOR

    TRT’nin toplamda 9 bin 527 yapıma para ödediğini belirten Antmen, “Bu paralar nereden alınıyor? İşçiden, köylüden, gençlerden, kadınlardan, emekliden ve türedi dedikleri emeklilikte yaşa takılanlardan. Bu halkın günde 6 milyon, yılda 2 milyardan fazla parasını yiyor. Yani TRT günde 3 bin 743, ayda 112 bin, yılda 1 milyon 344 bin asgari ücretlinin maaşını yiyor. İşte o asgari ücretli milyonlar soruyor TRT’ye, halk soruyor “Ne yaptın bizim paramızı?” İktidar cevap veriyor “Sır.” Tam da bütçenin konuşulduğu ve bizim de Saray, faiz, yandaş, talan bütçesi dediğimiz bütçenin delilidir bu. Bu yanıt bu bütçenin asgari ücretlinin değil; yandaşın bütçesi olduğunun ispatıdır” ifadelerini kullandı. (MEDYA SERVİSİ)

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