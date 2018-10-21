Elektrik faturasÄ±nda TRT payÄ±na devam

CHPâ€™li GÃ¼rer, elektrik faturalarÄ±ndaki â€˜TRT payÄ±â€™nÄ±n akÄ±betini sordu, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± yanÄ±t vermek yerine TRT payÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini sÃ¶yledi

CHP’li Ömer Fethi Gürer, elektrik faturalarÄ±ndaki ‘TRT payÄ±’nÄ±n akÄ±betini sordu, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay soruya yanÄ±t vermek yerine TRT payÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini söylemekle yetindi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay tarafÄ±ndan yanÄ±tlanmasÄ± istemiyle TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verdiÄŸi yazÄ±lÄ± soru önergesinde, ‘Elektrik enerjisi hasÄ±latÄ±ndan alÄ±nacak paylarla ilgili olarak, elektrik üretim ÅŸirketleri, otoprodüktör elektrik üretim ÅŸirketleri, elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketleri, Türkiye Elektrik daÄŸÄ±tÄ±m A.Åž Genel MüdürlüÄŸü ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Åž Genel MüdürlüÄŸünden TRT kurumunun alacaÄŸÄ± ne kadardÄ±r? Enerji hasÄ±lat payÄ± tahakkuklarÄ±nda ÅŸüpheli hale gelen tutar var mÄ±dÄ±r?

Her ay elektrik faturalarÄ±ndan kesilen TRT payÄ± TRT’ye gitmiyor mu? Bu durumda vatandaÅŸa binen yükü ortadan kaldÄ±rmak için elektrik faturasÄ±ndan alÄ±nan TRT payÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± düÅŸünülmekte midir?’ ÅŸeklinde sorular yöneltti.

Önergeye yanÄ±t veren CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, “Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), statüsü Anayasa ile belirlenmiÅŸ ve 2954 sayÄ±lÄ± Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile kurulmuÅŸ özerk ve tarafsÄ±z bir kamu hizmeti yayÄ±ncÄ±sÄ±dÄ±r. Anayasal özerklik ve tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n saÄŸlanabilmesini teminen, Kurumun gelir kaynaklan dünyadaki diÄŸer kamu hizmeti yayÄ±ncÄ±larÄ±nda olduÄŸu gibi yasal güvence altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Oktay, “Bu doÄŸrultuda enerji payÄ± gelirleri, 3093 sayÄ±lÄ± Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun ilgili hükmü gereÄŸi tahsil edilmekte olan yasal bir yükümlülüktür” ifadelerini kullandÄ±.

Gürer, elektrik faturalarÄ±nda tüketimle ilgili olmayan kalemlerin, tüketim miktarÄ±nÄ± geçtiÄŸini belirterek, “Ekonomik krizle boÄŸuÅŸan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bir de tüketimle ilgili olmayan kalemler yüzünden kabarÄ±k faturalar ödemeye mahkum edilmektedir. TRT payÄ± da bunlardan biridir. TRT iktidarÄ±n borazanÄ± olmuÅŸ halkÄ±n sorunlarÄ±na kulaÄŸÄ±nÄ± tÄ±kamÄ±ÅŸ sözde özerk bir yapÄ±dÄ±r. AyrÄ±ca kayÄ±p kaçak bedellerinin de faturasÄ±nÄ± düzenli ödeyen vatandaÅŸa yüklenmesi gibi anlamsÄ±z bir uygulama da vardÄ±r” dedi.

Gürer, soru önergesindeki pek çok sorunun da yanÄ±tsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek,” TRT payÄ±nÄ±n gerçekten TRT’ye gidip gitmediÄŸi konusunda ya da TRT’nin bu paylarÄ± hangi amaçlarla kullandÄ±ÄŸÄ± konusun vatandaÅŸlar arasÄ±nda oluÅŸan soru iÅŸaretlerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yerine, soru önergesine geçiÅŸtirici yanÄ±t verilmesinin tercih edilmesi düÅŸündürücüdür” diye konuÅŸtu. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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