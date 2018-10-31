TaÅŸeron iÅŸÃ§ilere hakÄ±nÄ± vermeyen TRT feragatname imzalatmak istiyor

TRT, bÃ¼nyesinde taÅŸeron Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine alacaklarÄ±nÄ± Ã¶demediÄŸi gibi bir de feragatname imzalatarak olayÄ± kapatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Metehan UD

Ä°zmir

SGK müfettiÅŸleri, TRT’de çalÄ±ÅŸan çok sayÄ±da özel güvenlik görevlisine fazla mesai ücretlerinin eksik ödendiÄŸini ve yÄ±llÄ±k izinlerinin kullandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. TaÅŸeron ÅŸirketi açtÄ±ÄŸÄ± davada suçu TRT’ye atarken TRT yönetimi haklarÄ±nÄ± isteyen güvenlikçilere feragatname ve esnek çalÄ±ÅŸmayÄ± baz alan sözleÅŸme dayatÄ±yor.

TRT’ye ait verici istasyonlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan bazÄ± taÅŸeron özel güvenlik görevlilerinin, ÇalÄ±ÅŸma ve Ä°ÅŸ Kurumu MüdürlüÄŸüne yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru sonucunda kurum bünyesinde çalÄ±ÅŸan bütün özel güvenlik görevlilerinin 2016 Nisan ile 2017 KasÄ±m arasÄ±ndaki çalÄ±ÅŸma süreleri ve maaÅŸlarÄ± incelendi. TRT’nin Ä°zmir Bölge MüdürlüÄŸüne 15 adet verici istasyonunda görevli yüze yakÄ±n özel güvenlik görevlisinin dosyasÄ±nÄ± inceleyen SGK Ä°ÅŸ MüfettiÅŸleri iÅŸçilerin kurumlarÄ±ndan alacaklÄ± olduÄŸunu tespit etti.

SGK Ä°ÅŸ MüfettiÅŸlerinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporlara göre, özel güvenlik görevlilerinin haftalÄ±k ücretleri ile fazla çalÄ±ÅŸma ücretlerinin eksik ödendiÄŸi, yÄ±llÄ±k izinlerinin kullandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Güvenlik görevlilerinin bir aylÄ±k toplam alacaÄŸÄ± bin liraya kadar ulaÅŸÄ±rken bazÄ± güvenlikçilerin birikmiÅŸ yÄ±llÄ±k izinleri 3 ayÄ± geçiyor. Güvenlikçiler arasÄ±nda 15 yÄ±ldÄ±r aynÄ± sistemle TRT’de çalÄ±ÅŸan da bulunuyor. Ä°ÅŸçi davalarÄ±nda son 5 yÄ±llÄ±k süreye ait haklar talep edilebiliyor. Ä°ÅŸçilerin alacaklarÄ±nÄ±n toplamÄ± ise açÄ±lacak dava ile kesinleÅŸecek.

TAÅžERON ÅžÄ°RKET: ÇALIÅžMA ÅžEKLÄ°NÄ° TRT BELÄ°RLEDÄ°

MüfettiÅŸ raporlarÄ± sonrasÄ± özel güvenlik görevlileri, taÅŸeron ÅŸirkete dilekçe vererek haklarÄ±nÄ± talep etti. Dilekçeler sonrasÄ±nda hem taÅŸeron ÅŸirket hem de TRT yönetimi harekete geçti. TaÅŸeron Vinter Özel Güvenlik Åžirketi, SGK müfettiÅŸ raporunun iptali için dava açtÄ± ve sorumluluÄŸu TRT’ye attÄ±. Dava dilekçesinde özel güvenlik görevlilerinin esas iÅŸveren olan TRT’nin emir ve talimatÄ± adÄ± altÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çalÄ±ÅŸma düzeninin TRT tarafÄ±ndan belirlendiÄŸi ifade edildi. Davayla birlikte kesilen para cezasÄ±nÄ±n iptali de isteniyor. CezanÄ±n TRT Bölge MüdürlüÄŸüne kesilip kesilmediÄŸini ve miktarÄ±nÄ± ise öÄŸrenemedik.

FERAGATNAME VE ESNEK ÇALIÅžMA DAYATMASI

TRT yönetimi ise çözümü feragatnamede buldu. Feragatnamede çalÄ±ÅŸma saatlerinin iÅŸçinin kendisi tarafÄ±ndan kabul edildiÄŸi ve müfettiÅŸ raporuna istinaden hak talep edilmeyeceÄŸi belirtiliyor. Feragatnameyi ÅŸimdilik az sayÄ±da güvenlikçi imzalamÄ±ÅŸ durumda. EÄŸitim toplantÄ±sÄ±nda ise bölge müdürü haklarÄ±nÄ±n peÅŸine düÅŸecek güvenlikçileri tehdit etti. AyrÄ±ca iÅŸçilere imzalatÄ±lan iki yÄ±llÄ±k yeni sözleÅŸme ile denkleÅŸtirme adÄ± altÄ±nda haftalÄ±k 45 saati aÅŸan esnek çalÄ±ÅŸma dayatÄ±lÄ±yor ancak bu denkleÅŸtirme sistemini sürekli uygulamak mümkün deÄŸil.

VERÄ°CÄ°LER DAÄžLIK ALANLARDA

TRT Ä°zmir Bölge MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± vericiler, TorbalÄ±, AyvalÄ±k, BalÄ±kesir, Bodrum, Çanakkale, Datça, Fethiye, Karaburun, Karatepe, KöyceÄŸiz, KuÅŸadasÄ±, MuÄŸla, Salihli, Söke ve Denizli’de bulunuyor. Her bir vericide toplamda 6 özel güvenlik görevlisi görevliyken, aynÄ± anda iki özel güvenlik görevlisi çalÄ±ÅŸÄ±yor. Vericilerin ÅŸehir merkezinden uzak, daÄŸlÄ±k ve kÄ±rsal alanda olmasÄ±ndan kaynaklÄ± özel güvenlik görevlileri, daha öncesinde 10 gün nöbet, 20 gün izin ÅŸimdi ise deÄŸiÅŸmekle birlikle 5 gün nöbet, 10 gün izin ÅŸeklinde çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yoÄŸun olduÄŸu dönemlerde bu istasyonlara ulaÅŸÄ±m kar araçlarÄ± ile yapÄ±labiliyor. YakÄ±n zamanda kullandÄ±rÄ±lmayan yÄ±llÄ±k izinlerin tüketilmesi için nöbetçi sayÄ±sÄ± bire indirildi.

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