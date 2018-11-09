Tasarruf sÃ¼rÃ¼yor! TRT toplantÄ±sÄ± iÃ§in lÃ¼ks otel seÃ§ildi

TRT'nin toplantÄ±larÄ± iÃ§in kullanabileceÄŸi 400 kiÅŸilik toplantÄ± salonlarÄ± ve denize sÄ±fÄ±r eÄŸitim kampÄ± bulunmasÄ±na raÄŸmen lÃ¼ks otel tercih edildi.

Tasarruf tedbirleri vatandaÅŸÄ±n elektrik faturalarÄ±ndan beslenen TRT'de iÅŸlemiyor. TRT Genel MüdürlüÄŸü, radyo koordinasyon toplantÄ±sÄ±nÄ± Antalya'daki 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± IC Hotels Green Palace'da yapÄ±yor. Türkiye'nin çeÅŸitli illerinden Antalya'ya gelen 100'e yakÄ±n TRT personeline lüks otelde geçirdiÄŸi 4 gün için ayrÄ±ca TRT kaynaklarÄ±ndan harcÄ±rah da ödenecek.

Sözcü’den ErdoÄŸan Süzer’in haberine göre; 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde yapÄ±lan toplantÄ±, 8-11 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda düzenleniyor. ToplantÄ±ya çaÄŸrÄ±lan 100'e yakÄ±n personel için TRT bütçesinden hem yol hem de otel parasÄ± ödenecek. AyrÄ±ca katÄ±lanlarÄ±n unvanlarÄ±na göre deÄŸiÅŸen tutarlarda her bir gün için ortalama 100'er lira civarÄ±nda harcÄ±rah ödemesi yapÄ±lacak.

TRT'nin bu tür toplantÄ±larda hizmet verebilecek hem Ankara'da 300-400 kiÅŸilik toplantÄ± salonlarÄ±, hem de lüks otele birkaç kilometre uzaklÄ±ktaki Antalya Lara'da denize sÄ±fÄ±r eÄŸitim kampÄ± bulunuyor. (HABER MERKEZÄ°)

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