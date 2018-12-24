Bakan Soylu'nun 'hafriyat gelirleri' tartışmasından haberi yokmuş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in "Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile mevcut başkan Mustafa Tuna arasında yaşanan 'hafriyat gelirleri' tartışması nedeniyle soruşturma açacak mısınız?" sorusuna, "Bize bilgi gelmedi" yanıtını verdi.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil tarafından 4 Ekim 2018'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesi, Bakan Soylu tarafından yanıtlandı. "Mustafa Tuna’nın hafriyat gelirlerindeki artış iddiası nedeniyle bir önceki belediye başkanı Melih Gökçek dönemine ait olarak herhangi bir idari ve adli inceleme başlatılması için bakanlığınız tarafından girişimde bulunulacak mıdır" ve "Bakanlığınızın görev ve yetkisini ilgilendiren (Melih Gökçek ve Mustafa Tuna’nın karşılıklı beyanları nedeniyle) bu sözleri “suç duyurusu” olarak kabul ederek ve herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz" sorularını yer aldığı önergeye cevap veren Soylu, "Soru önergesinde yer alan iddialarla ilgili olarak bakanlığımıza herhangi bir bilgi ve belge intikal etmediğinden inceleme ve soruşturma yapılmamıştır" dedi. Yanıtı değerlendiren Yeşil, "Anlaşılan o ki, İçişleri Bakanlığı, mevcut ve eski belediye başkanı arasındaki hafriyat tartışmasında tarafların beyanlarını soruşturma yapmak için ciddiye almamış, kuruma bilgi ve belge intikal etmesini beklemektedir" dedi. (Ankara/EVRENSEL)