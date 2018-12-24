24 Aralık 2018 13:51
Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2018 14:21

'Körfez Geçiş Projesine ilişkin mahkeme kararı derhal uygulansın'

Projenin bilimsel ve hukuki açıdan uygun olunmadığı bir kez daha ortaya konulduğunu belirterek mahkeme kararının derhal uygulanması istendi.

'Körfez Geçiş Projesine ilişkin mahkeme kararı derhal uygulansın'

Fotoğraf: Evrensel

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    TMMOB, EGEÇEP ve Doğa Derneği, mahkeme kararı ile 'ÇED Olumlu' kararı iptal edilen Körfez Geçiş Projesi ile basın toplantısı düzenledi. Körfez Geçiş Projesini ilk olarak, 2014 yılında yerel seçimlerin hemen öncesinde o dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Binali Yıldırım, İzmir için tasarladığı 1414 projeden biri olarak açıklamıştı.

    Mimarlar Odasındaki basın toplantısında metni okuyan Doğa Der üyesi Neriman Önal, bilimsel ve hukuki açıdan projenin İzmir için uygun olmadığı mahkeme kararı ile ortaya konulduğunu belirterek "Alınan karar, dünya doğa koruma içtihadı açısından da tarihi önem taşımaktadır. Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, “Körfez Geçişi Projesi, İzmir için gelecekte çizilen senaryonun bir parçasıdır. O senaryoda doğal yapısından gitgide uzaklaşan, ekolojik değerlerini kaybeden, betonlaşmaya teslim edilmiş, ayrıcalıklı imar hakkı sağlayan, parça parça plan değişiklikleri ile yüksek rant artışlarının önü açılan, kıyılarını betona teslim eden rant talanı altında sağlıksız bir kent var. O yüzden kararı bu kötü senaryoyu bozmak için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz" dedi.

    'BİR DAHA GÜNDEME GELMESİN'

    Projeye ilişkin her türlü hazırlık çalışmasının derhal durdurulmasını ve verilen her türlü iznin geri alınması gerektiğini dile getiren Önal şunları söyledi "Öncelikle tüm İzmir halkına bu önemli hukuki kazanımımızı armağan ediyoruz. Sonrasında buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İzmir Valiliğine sesleniyoruz: Körfez Geçiş projesine ilişkin mahkeme kararını gecikmeksizin, harfiyen uygulayın. Hükümete ve lüzumsuz proje yanlısı herkese; İzmir’i mahvedecek bu projeyi bir daha gündeme getirmemek üzere çöpe atma, tüm İzmirlilere de karara sahip çıkma çağrısında bulunuyoruz".

    'KARARA SAHİP ÇIKILMAZSA YENİDEN ÇED BAŞLAR'

    Avukat Arif Ali Cangı, “Şimdi bizlerin ve İzmirlilerin bir şey yapması gerekiyor. Olay haberlere konu olunca siyasetin de gündemi olmaya başladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı,  kararı İzmir’e vurulmuş bir hançer olarak nitelendiriyor. Yerel seçim sürecinde bu konu tartışılacak gibi görünüyor. Bunun İzmir’e faydalı şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bu projenin kendisi aslında İzmir'e bir hançer. Mahkeme kararına sahip çıkmak hem İzmir’in pek çok soruna rağmen hukukun üstünlüğü ilkesine sahip çıkması ve kimliğini koruması açısından önemli. Bu karar aslında İzmir’e bir anlamda armağan bir anlamda da sorumluluk yükleyen bir şey. Herkesi karara sahip çıkmaya davet ediyoruz. İzmirliler bu karara sahip çıkmazsa yeni bir ÇED süreci başlayabilir” dedi.

    'BURADA BİTMİYOR!'

    Avukat Cem Altıparmak, “İzmir içim emsal oluşturacak bir mücadele pratiğiydi. Demokrasi mücadelesi açısından çok önemli bir karar. Fakat burada bitmiyor. Bu projenin tekrar karşımıza gelme ihtimali çok fazla yeniden ÇED hazırlanıp önümüze koyulabilir. Gediz deltasının sulak alan zonlarının korunmasını düşüren bir karar var. Bununla ilgili bakanlığa dava açtık. Halen görülüyor. Bu rapor da lehimize geldi. Koruma zonlarının değiştirilmesinin mümkün olmadığına dair rapor geldi. Yakın zamanda karar açıklanacaktır. Burada ediğimiz ortak mücadele pratiğinin o dava için de sahiplenilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

    ÇED SÜREÇLERİ YENİDEN BAŞLAYABİLİYOR

    EGEÇEP Sözcüsü Fırat Korkmaz ise, şunları söyledi: “Bu kazanımın sürekli olabilmesi için toplumsal mücadeleye ihtiyaç var. İzmir’e Sahip Çık Platformu’nun üzerine çok büyük sorumluluklar düşüyor. Hukuksal mücadeleyi ayakta tutabilen ancak toplumsal mücadele oluyor. Arkasından yeni ÇED süreçleri başlayabiliyor. O yüzden bunu ayakta tutabilmenin yolu toplumsal mücadeledir.”

    UNESCO’YA BAŞVURU YAPILACAK

    Gediz Deltası’nın UNESCO doğal mirası sayılması için girişimlerde bulunacaklarını açıklayan Doğa Derneği Koordinatörü Levent Erkol “Alanın UNESCO mirası ilan edilmesi için girişimlerde bulunacağız. İzmirlilerden bu anlamda destek bekliyoruz. İmza kampanyası başlayacağız. Türkiye’nin ilk UNESCO doğal mirası olması için girişimlerimizi desteklerseniz çok seviniriz” dedi.

    'İDARİ KARARLARIN UYGULANMASI GEREKLİ'

    TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, “Başka dava konularına da emsal oluşturmakta bu karar. Güneyde korunması gereken alanları hatırlatan karar var. Kazanımlar hukuk ve bilimin arkasında mücadele gösterdiğimiz her zaman olacaktır. Mahkeme kararına baktığımızda Karayolları savunmasında 5 bin, bin ve diğer raporlara ilişkin projelerin ihalelerinden bahsediliyor. İdarenin alınan kararın gereğini yapması gerekli. İhaleye çıkılmış ve bedeller ödenmiş kurumlar tarafından bunlar bize kamu zarı olarak devam edecektir. Bu kamu zararını tekrar hatırlatmak gerekli. Alınan tüm idari kararların ivedilikle durdurulması gerekli. Alınan kararlara rağmen devam eden süreçleri çok yaşadık İzmir’de.” (İzmir/EVRENSEL)

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