'Latmos’ta kamyonlar değil turist otobüsleri dolaşsın'

Özer AKDEMİR

İzmir

Anadolu’nun en önemli doğal ve kültürel miraslarından birisi olan Latmos (Beşparmak) Dağlarında yeni maden ocaklarının açılmasına dönük çalışmalarda skandal bir gelişme daha ortaya çıktı. Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün internet sitesinde 4 Ocak 2019’da İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı olacağı duyurulan maden ocakları ile ilgili yapılan halkın katılımı toplantılarında olumsuz herhangi bir görüş beyan edilmediği yazılı. Oysa halkla birlikte iki kurum maden ocakları ile ilgili olumsuz görüş belirtmiş.

Yörede Latmos’un korunmasına dönük çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği’nden (EKODOSD) yapılan açıklamada hem Sakarkaya’da hem de Çavdar’da yapılan halkın katılımı toplantılarında yöre halkı ve sivil toplum kuruluşlarının maden ocakları ile ilgili olumsuz görüşlerini ilettiği belirtildi. Açıklamada maden ocaklarının başta insan sağlığı olmak üzere, doğaya, çevreye, tarihe ve yaban hayatına vereceği zararlara vurgu yapıldığı ve maden projelerine karşı iki kurumun da olumsuz görüş verdiğini açıklandı. Maden ocaklarına karşı olumsuz görüş belirten iki kurumdan birisi de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Genel Müdürlük maden ocağı açılması planlanan sahaların, Beşparmak Dağları Milli Parkı teklif sahası içerisinde kaldığını belirterek uygun bulunmadığını ifade etmiş. Aydın Büyükşehir Belediyesi de, “Madencilik faaliyetlerinden dolayı yörenin doğa ve çevre turizmi adına değerini azaltıcı etkileri olacağı için projenin uygun görülmediğini” ifade etmiş.

HEM TARİH HEM DOĞA YOK OLACAK

EKODOSD’den yapılan açıklamada Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun yaptığı çalışmalarla birlikte, Latmos’un korunması yönünde iki kurumun görüşlerinin çok önemli olduğu belirtilerek, “Mevcut ruhsat alanları olan Sakarkaya ve Çavdar bölgesi, Latmos Dağları’nda doğal ve kültürel kaynak değerlerinin en zengin olduğu yerlerdir. Yöre halkının en önemli geçim kaynakları olan fıstık çamlarının, arıcılığın, hayvancılığın en yaygın yapıldığı ve yaban hayatının en zengin olduğu bölgedir” denildi. Açıklamada, tarih öncesi kaya resimlerinin yoğun olarak bulunduğu Sakarkaya bölgesinde antik dönem ve Bizans Dönemi’nin en güzel örneklerinin olduğu Bağarcık ve Çavdar bölgelerinde maden ocaklarının açılmasının bu kültürel varlıkların yok olması anlamına geleceği uyarısında bulunuldu.

“Latmos’u korumak insanlık borcudur”, denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Latmos Dağları’nın bir yandan UNESCO miras listesine alınması için çalışmalar sürdürülürken, bir yandan da dağın bütün doğal peyzajını ve zenginliklerini yok edecek maden ocaklarını açma girişimleri devam etmektedir. Buradaki doğal ve kültürel zenginlikler bir planlama yapılarak tüm dünyaya tanıtılmalıdır. Herkesin en büyük isteği; Latmos Dağları’nın yollarında tozu dumana katan maden kamyonları değil, turistleri taşıyan tur otobüsleri dolaşmalıdır.”