Selçuk'ta zeytin diyarına kalker ocağı için ÇED süreci başlatıldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde daha önce 4 kez taş ve maden ocağı için verilen ÇED kararlarının açılan davalarla iptal edildiği Gökçealan Mahallesi'nde, şimdi yeni bir kalker ocağı, kırma eleme tesisi ve hazır beton santrali için ÇED süreci başlatıldı. Gökçealan Osmanlı üzümlerinin yetiştiği sınırlı bölgelerden biri olarak biliniyor.

Fotoğraf: DHA

AYNI BÖLGEDE 4 KEZ ÇED KARARLARI İPTAL ETTİRİLDİ

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesi'nde, farklı tarihlerde 4 taş ve maden ocağına onay çıktı. Hazırlanan projeler için İzmir Valiliği'nce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' veya 'ÇED olumlu' kararları verildi. Projelerin iptali için idare mahkemelerinde davalar açıldı. Davalarda, ÇED kararları iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

Yine Gökçealan'da jeotermal enerji santrali (JES) için de ÇED süreci başlatıldı. Mahalle sakinleri, JES'e karşı mücadeleye hazırlanırken, yeni bir kararla karşılaştı. Daha önce taş ocaklarına karşı defalarca ÇED iptal davalarını kazanan Gökçealan'da, bu kez kalker ocağı, kırma eleme tesisi ve hazır beton santrali için ÇED süreci başlatıldı. Yerleşim yerlerine 2,5 kilometre uzaklıktaki proje sahası, zeytinliklerin yanı sıra, üzüm bağlarına yakınlığıyla dikkat çekiyor.

Fotoğraf: DHA

‘İDARE, AÇIKÇA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İŞLİYOR’

Tesis için ÇED sürecinin başlatılmasına tepki gösteren Avukat Cem Altıparmak, daha önce aynı bölgede benzer projeleri iptal ettirdiklerini belirtti. Altıparmak, “Buna rağmen sürekli yeni projelere izin veriliyor. Bölgede aynı zamanda dönümlerce zeytin ağacı bulunuyor. Gökçealan'da ÇED süreci devam eden jeotermal enerji santrali var. Bizim artık aklımız almıyor. Sürekli kaybettikleri davaları dikkate almadan buraya ÇED izni verilmesi veya ÇED süreci başlatılması idarenin, açıkça görevi kötüye kullanma suçu işlediğini gösteriyor. Biz, mahkeme kararlarına rağmen ÇED izni veren idareler hakkında, suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Fotoğraf: DHA

'BU KADAR AYMAZLIK OLMAZ'

Bölgenin hassas bir alan olduğunu, Büyük Menderes Nehri'ne su taşıyan alt havzaların bulunduğunu söyleyen Cem Altıparmak, “Bu kadar aymazlık olmaz. Büyük Menderes Nehri'ni, buradaki havzalar besliyor. Bölgede kurulacak taş ocaklarının, yeraltı sularına doğrudan doğruya etkisi olacak. Büyük Menderes Nehri'nin kalitesini etkileyecek. Defalarca kaybettikleri davalar ve kesinleşmiş mahkeme kararları yokmuş gibi, ya Aydın'dan ya da İzmir'den bu bölge için sürekli ÇED izinleri veriliyor. Biz artık sadece dava açmakla yetinmeyeceğiz. Bu izinleri veren kamu idareleri hakkında da suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

Altıparmak, Gökçealan'a sınır olan Aydın'ın Kirazlı Mahallesi'nde 3, Yeniköy Mahallesi'nde de 4 taş ve maden ocağı ruhsatlarını iptal ettirdiklerini belirtti. (İzmir/DHA)