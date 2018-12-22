BM, Yemen'e uluslararası 'ateşkes denetleyicileri' gönderecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'in liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarıyı kabul etti. Kararda, uluslararası gözlemcilerin ateşkesin yürürlüğe girdiği günden itibaren 21 gün içinde Hudeyde kenti ve liman çevresine konuşlandırılması isteniyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yemen'in hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarıyı kabul etti. Daimi üyelerden İngiltere'nin sunduğu tasarı, BM Güvenlik Konseyi'nde oylandı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında Stockholm'deki görüşmelerin ardından varılan ‘Hudeyde'de ateşkes kararına’ destek veren ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Hudeyde ve çevresinde ateşkesin denetlenmesi için bir mekanizma oluşturarak, bölgeye ilk olarak 30 günlüğüne uluslararası denetleyiciler göndermesi talep ediliyor.

Kararda, uluslararası gözlemcilerin ateşkesin yürürlüğe girdiği günden itibaren 21 gün içinde Hudeyde kenti ve liman çevresine konuşlandırılması isteniyor.

Yemen hükümeti ve Husilere yakıt da dahil olmak üzere ticari malların ve insani yardımların ülkeye girişi önündeki tüm bürokratik engelleri kaldırmaları çağrısı yapılan kararda esir değişimi anlaşmasının da hayata geçirilmesi çağrısında bulunuluyor.

Kararda Genel Sekreter Guterres'ten kararın uygulanması konusunda BM Güvenlik Konseyi'ne haftalık rapor sunması isteniyor.

YEMENLİ TARAFLAR KARARDAN MEMNUN

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'in kararını memnuniyetle karşıladı. Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan hükümet açıklamasında BM'nin kararından memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Açıklamada Husilerin ateşkes ihlali yaptığı iddia edilerek bu ihlallerin de denetlenmesi çağrısı yapıldı.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM'nin Hudeyde'ye BMGK kararını olumlu ve önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Husiler ve Yemen hükümeti, 6 Aralık'ta başlayan, 13 Aralık'ta sona eren müzakerelerin ardından Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. (AA)