7 çocuğa istismar davası ertelendi

Dikili’de özel bir yurtta kalan 7 öğrencinin temizlik görevlisi tarafından cinsel istismara uğraması ile ilgili dava Bergama Adliyesi’nde görüldü. Mahkeme, sanığın tutukluluğuna karar vererek duruşmayı 1 Şubat 2019 tarihine erteledi.

Dikili'nin İsmetpaşa Mahallesi'ndeki özel ortaöğretim yurdunda kalan 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan temizlik görevlisi Ö.F.E., 21 Aralık 2017 tarihinde gözaltına alınmıştı. Poliste ve sevk edildiği adliyede suçunu itiraf eden Ö.F.E. tutuklanırken söz konusu yurt da İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatılmıştı. Bugün 7 çocuğun cinsel istismarı ile ilgili başlayan davanın ilk duruşması Bergama Adliyesi’nde görüldü.

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İzmir Barosunun mahkemeye müdahil olarak katılma ve çocukların bir daha ifade vermemeleri konusundaki talep, mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Sanık okunan ifadesini reddederek karakolda verdiği beyanın baskı altında verdiğini söyledi ve sanık cinsel istismar suçlamalarını kabul etmedi. İstismara uğrayan çocuklara yolladığı mesajları da kabul etmeyen sanığın çelişkili ifadeleri de dikkat çekti.

Sanık avukatı mütalaa için zaman isterken çocukların avukatı sanığa, öğrencilere kuran dersi vermesini ve derslerinde yardımcı olmasını kimin istediğini sordu. Öğrencilerin kişisel bilgilerinin kim tarafından, sanığa verildiğini sordu. Duruşma esnasında çocuklardan birinin annesi fenalaşarak salondan çıkarıldı.

Çocuklar için İzmir ve Bergama Barosundan, Aile ve sosyal politikalar Bakanlığından yetki almış yaklaşık 10 avukat duruşmadaydı. Ayrıca Sivil Toplum Örgütleri, Bergama Eğitim Sen Şubesi, Dikili Eğitim Sen Şubesi, Dikili Ses Şube ile Dikili Tüm Bel-Sen şubesi, Bergama Veli-der, Dikili Kadın Platformu, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Haziran Hareketi, HDP, CHP ve ADD temsilcileri adliyenin önünde nöbet tuttular.

Çocukların ifadeleri kapalı Duruşma ile alınacak.

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‘BÜTÜN SORUMLULAR HESAP VERENE KADAR ALANDAYIZ’

Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda konu ile ilgili yapılan basın açıklamasını Veli-Der Bergama Şube Başkanı Fikret Ali Parlas okudu. Parlas, Süleymancılar olarak bilinen cemaate ait olduğu belirtilen yurtta 20 Aralık 2017'de ortaya çıkan istismara ilişkin tüm çağrılara rağmen faillerin korunduğu, davaya ilişkin gizlilik yasağı getirildiğini söyledi.

"Suçu işleyenler kaçırıldı. Mağdur ailelere şikayetçi olmamaları yönünde baskılar yapıldı. Göstermelik bu duruşmada bir kişi tutuklandı. Yurt kapatıldı. Bir kez daha 'münferit bir olay algısı yaratılarak gerici tarikat-cemaat odaklarının ve Milli Eğitim bakanlığının kurumsal sorumlulukları dikkatten kaçırılmaya çalışıldı" diye ifade eden Parlas, "İktidar ve bakanlık çocuklarımızın geleceği üzerinde kendi ideolojik ve politik tercihleri doğrultusunda 'sosyal mühendislik' yürütmeye son vermelidir. Bütün sorumlular hesap verene kadar geleceğimiz için alanlarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mahkeme, 1 Şubat 2019 tarihine saat 10.30'a ertelendi. Sanığın tutukluluğun devamına karar verilirken avukatların ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının müdahilliği de kabul edildi. (İzmir/EVRENSEL)

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