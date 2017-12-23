Dikili’de kadınlar tacize karşı sokaktaydı

Dikili Kadın Platformu, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un belediye işçisi kadınları taciz ettiği iddiaları üzerine basın açıklaması yaptı.

Dikili Belediyesi’nde taşeron kadroda zabıt görevlisi olarak çalışan Deniz Canpolat’ın, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun tarafından tacize uğradığı iddiasına ilişkin Dikili Kadın Platformu basın açıklaması düzenledi.

Dikili Atatürk Meydanda toplanan kadınlar, "Kadın beyanı esastır. Deniz yalnız değildir", "Erkek adalet değil gerçek adalet" pankartları taşıyarak, ‘Kadınız, güçlüyüz, kazanacağız, erkek şiddetine hayır, yaşasın kadın dayanışması’ sloganları attı.

Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Gözde Canpolat, işyerlerinde yaşanan cinsel taciz ve istismar olaylarının toplumun genel yapısı ve cinsel tacize uğrayanların işlerini kaybetme korkusu ile genelde üzerinin örtülmeye çalışıldığını belirterek; “Benzer durum Dikili Belediyesinde yaşanmış; taşeron kadroda zabıta görevlisi olarak çalışan Deniz Canpolat, Amiri tarafından sözlü ve fiziksel olarak taciz edildiğini, taciz olayından 40 gün sonra suç duyurusunda bulunduğunu, iş ve toplumsal kaygılar nedeniyle geri çektiğini, devamında kendisinin ve kardeşinin işten çıkarılması üzerine yeniden yasal süreci başlatmıştır” dedi.

Dikili’de yaşanan özel bir yurtta 7 çocuğun cinsel istismarına da ilişkin açıklamada bulunan Canpolat , “Düşünmeden edemiyoruz; çocuklarımız kimlere emanet, kadınlar kimlerle çalışıyor. Yaşamlarımıza ve haklarımıza sahip çıkıyoruz. İstismara uğrayan çocuklarımızın ve taciz mağduru Deniz Canpolat’ın davalarının takipçisiyiz” diye ifade etti.

Öte yandan, başkanın bir başka kadına daha tacizde bulunduğu iddia edildi. Yine Belediye bünyesinde taşeron işçi olarak çalışan G.K.'nin sözlü ve fiziki tacize uğradığını söyleyerek Dikili Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu öğrenildi.

Ayrıca Dikili Belediyesi, açıklamanın yapıldığı meydana belediye başkanın kadınlarla çekilmiş fotoları olan ve üzerinde “Dik dur eğilme kadınlar seninle” yazılı pankart astı.

(İzmir/EVRENSEL)

Dikili Kadın Platformu: Kadın katline seyirci kalmayalım

www.evrensel.net