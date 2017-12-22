Dikili'de istismarla gündeme gelen yurt mühürlendi

İzmir'in Dikili ilçesinde cinsel istismarla gündeme gelen özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdu mühürlendi.

İzmir'in Dikili ilçesindeki bir özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdu, temizlik görevlisi Ö.F.E.'nin 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından, ekipler tarafından mühürlendi.

Dikili'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan özel ortaöğretim yurdunda kalan bazı öğrencilerin ailelerinin, çocuklarının cinsel istismara uğradığıyla ilgili şikayeti üzerine, polis çalışma başlattı. Yurtta kalan öğrencilerden 11 yaşındaki İ.Ö.'nün emniyetteki ifadesinin ardından yurttaki 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yurdun temizlik görevlisi Ö.F.E. gözaltına alındı. Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinsel istismar olayının ortaya çıkmasının ardından aileler çocuklarını yurttan aldı. Şu ana kadar şikayetçi olan sayısının 3 olduğu öğrenildi.

Olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yurt için kapatma kararı verildi. Ekipler binaya gelerek yurdun kapısını mühürledi. Mahkeme, soruşturmayla ilgili gizlilik kararı verdi.

İstismara uğrayan çocuklar ise Çocuk İzleme Merkezi'ne gönderildi.

Mühürlenen yurdun karşısındaki inşaatta çalışan işçi Ayhan Gülmez, olayı televizyondan duyduğunu belirterek, "Daha önceden bir şey fark etmedik. Ben şahsen çocuğumu böyle bir yurda yatılı olarak göndermem. İnsanlar çocuklarını göndereceği yurdu bilmeli, güvenmeli. Bu olaylardan sonra insanların güveni kalmıyor" dedi. (DHA)



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