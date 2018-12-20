Mahkeme kararının ardından CENAL’dan ‘hızlı’ girişim

Seçkin SAĞLAM

Çanakkale

Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından, Karabiga’da kurulu bulunan CENAL Entegre Enerji Santrali projesi için verilen 2012 tarihli “ÇED olumlu” kararı hukuka aykırı bulunarak iptal edilmişti. CENAL ise yeni ÇED kararı için girişimlerine oldukça hızlı başladı. Bugün, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sitesinden yapılan duyuruda 5 gün sonraya İDK toplantısı kararı alındığı ifade edildi. Zamanın kısa olması ise yaşam savunucularının tepkisine neden oldu.

Karabiga’da kurulu bulunan, Cengiz Holding ve Alarko Holding’in iştiraki olan CENAL Entegre Enerji Santrali projesi gündemde kalmaya devam ediyor. Karabiga halkının karşı çıktığı, olaylı ÇED toplantısına rağmen “ÇED olumlu” kararı alan CENAL’in 2012 tarihli aldığı bu karar Çanakkale İdare Mahkemesi’nde hukuka aykırı bulunarak iptal edilmişti. 2012 tarihli ÇED Raporunda, hava kalitesi değerlendirmesi ve modellemesi çalışmalarının tüm mevsimleri kapsamaması ve kullanılan meteorolojik veri setinin bölgeyi yansıtmamasına ilişkin eksikliklerin, 2014 tarihli ÇED Raporunda da aynen yer aldığına işaret eden mahkeme, 2009/7 sayılı Genelgeden yararlanılarak alınan yeni ÇED Olumlu Kararını hukuka aykırı bulmuş ve iptal etmişti. Mahkeme kararını değerlendiren dava avukatı Cömert Uygar Erdem; “Cenal Entegre Enerji Santralı’nın ÇED raporundaki eksikliklere yönelik uzun süredir bir hukuk mücadelesi veriliyor. Bu karar, davacılar ve bölge insanı için sevindirici. Ancak şimdi önemli olan, bu kararın ivedilikle uygulanması ve santralın mühürlenerek faaliyetine son verilmesi” dedi.

KARARA RAĞMEN FAALİYETE DEVAM ETTİ

Hukukçuların ve yaşam savunucularının, mahkeme kararına uyularak faaliyetin sonlanmasını bekledikleri CENAL Termik Santrali’nde, beklenen olmadı. Mahkeme kararına rağmen çalışmaya devam eden CENAL Termik Santrali ise, ÇED belgesi iptal edilmesine rağmen, ‘yürütmeyi durdurmuyoruz’ açıklamasını Alarko Holding aracılığı ile KAP’a bildirmişti. Tepki çeken bu durumun ardından CENAL’dan ikinci bir girişim geldi.

Cenal Termik Santrali'nden çelişkili açıklama!

JET HIZIYLA İDK TOPLANTISI

Faaliyetini durdurması beklenen CENAL, hem üretime devam etti, hem de iptal edilen ÇED belgesini tekrar almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Jet başvuruya yine aynı hızla yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sitesinden yayınlanan duyuruda İnceleme Değerlendirme Kurulu toplantısı yapılacağını bildirdi. 20 Aralık’ta yapılan açıklamada, 25 Aralık’ta, yani 5 gün sonra gerçekleşecek İDK toplantısının duyurusu, “Çanakkale ili Biga ilçesi sınırları içerisinde Cenal Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan CENAL Entegre Enerji Santralı (Atık Depolama Alanı, Derin Deniz Deşarjı) projesi ile ilgili 25/12/2018 tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirilecektir ÇED Raporu İlgililere ve kamuoyuna duyurulur” denildi.

CENAL: EKSİKLİKLER GİDERİLECEK

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sitesinde yer alan duyuru ile paylaşılan ÇED raporunda ise, “T.C. Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından verilen 2017/1091 E., 2018/1023 K. sayılı kararda iptal konusu edilmeyen ve aşağıda da mahkeme kararından alıntı yapılarak yer verilen tüm konular yargı denetiminden olumlu bir şekilde geçmiş olup, bu konularda Mahkeme tarafından herhangi bir kusur ya da eksiklik tespit edilmediği, bu konuların iptal gerekçesi sayılmadığı ve Mahkemenin bu konuları olumlu ve yeterli olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Anılan Mahkeme kararında eksiklik olarak gösterilen ve iptal sebebi sayılan hususlara ilişkin olarak ise bu Mahkeme kararının uygulanması, gereklerinin yerine getirilmesi ve Mahkeme kararında belirtilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla işbu ÇED Raporu 2009/7 sayılı ÇED Yönetmeliği Uygulamaları Genelgesi hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır” denildi.