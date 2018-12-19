İsveç’te ‘Türkiye nereye gidiyor?’ konferansı düzenlendi

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve Dayanışma Derneği, Stockholm’deki parti lokalinde Türkiye’deki gelişmeler ve hak ihlallerinin ele alındığı “Türkiye Nereye Gidiyor?” başlıklı konferans düzenledi.

Konferansa Sosyal Demokrat İşçi Partisi eski milletvekili ve Stockholm Bölgesi Dış İlişkiler Sorumlusu Yılmaz Kerimo ve Türkiye’den BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Yaşar Aydın konuşmacı olarak katıldı.

Kerimo, Türkiye’de çok önemli gelişmeler olduğunu, Anayasanın değiştiğini ve hızla demokrasiden uzaklaştığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın demir yumrukla yönettiği tek adam rejimine doğru evrildiğini söyledi.

Fotoğraf: Murat Kuseyri/EVRENSEL

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını kararlaştırmasından sonra kararın bağlayıcı olmasına rağmen mahkemelerin karara uymadıklarını söyleyen Kerimo, "Savcı ve hakimler karar verebilmek için Erdoğan’dan talimat bekliyor” dedi.

‘UMUDUMUZU KAYBETMEYECEĞİZ’

Fotoğraf: Murat Kuseyri/EVRENSEL

Kerimo, Süryani olduğu için Türkiye’yi terk ederek İsveç’e gelmek zorunda kaldığını hatırlattıktan sonra devamında ülkesine yönelik düşünce ve özlemlerini şu ifadelerle dile getirdi:

“40 yıldan beri İsveç’te yaşıyorum. Ama Türkiye’yi seviyorum, benim ana vatanım. Demokratik bir Türkiye, herkesin etnik ve dini kökeninden bağımsız barış içinde kardeşçe yaşadığı bir Türkiye’yi özlüyorum. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Diyalogla daha iyi olması için çalışacağız. 20 yıl İsveç’te milletvekilliği yaptım ama Türkiye’de son zamanlara kadar tek bir Asuri-Süryani milletvekili yoktu. Ama burada Asurilerin çok sayıda milletvekilleri, spor ve futbol kulüpleri var. Bu bir şeylerin Türkiye’de iyi gitmediğinin göstergesi.”

'İKTİDARDA KALMAK VARLIK-YOKLUK SORUNUNA DÖNÜŞTÜ'

Fotoğraf: Murat Kuseyri/EVRENSEL

Gazeteci Yaşar Aydın da, 24 Haziran’da yapılan anayasa değişikliğinin cumhurbaşkanlığı sitemine geçiş süreci olarak adlandırıldığını ve Türkiye’nin tek adam tarafından yönetilen bir diktatörlüğe dönüştüğünü söyledi.

Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden sonra yasama ve yargının fonksiyonlarını kaybettiğini Aydın, ülkede son yıllarda gerçekleşen insan hakları ve ifade özgürlüğü ihlalleri hakkında ayrıntılı açıklamalar yaptı.

Türkiye’ye sadece seçimler ve parlamento üzerinden bakmanın artık mümkün olmadığını söyleyen Aydın, “Parlamento ve sandık dışında başka demokratik zeminleri zorlayan bir toplumsal muhalefet önümüzdeki dönem çokça yaşanacak. Erdoğan çoğunluğu kaybettiği 7 Haziran seçimlerinden sonra girdiği yolda ilerlemek zorunda. Onun için iktidarda kalmak varlık yokluk sorunu... Tüm olumsuz koşullara rağmen Erdoğan rejiminin siyasal ömrünün bittiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MHP ve ordu ile ittifak kuran Erdoğan’ın seçimler döneminde Suriye’de savaş siyasetine yöneldiğini söyleyen Aydın, yerel seçim sürecine girildiği şu günlerde Erdoğan’ın yeniden bu kartı devreye soktuğuna dikkat çekti.