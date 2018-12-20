20 Aralık 2018 11:42
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2018 17:05

Kurkut cinayetinde yeni rapor istendi

Polisin açtığı ateş sonucu Kemal Kurkut'un öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşmasında sanık polis YŞ.’ye dair tutuklama talebi yine reddedildi.

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Kurkut cinayetinde yeni rapor istendi

Fotoğraf: dihaber

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    Newroz kutlamasında polisin açtığı ateş sonucu öldürülen Kemal Kurkut davasında mahkeme, sanık polis Y.Ş.’nin tutuklama talebini reddetti. Dosyadaki mevcut delil durumu gözetilerek, Ulusal Kriminal Bürosu’ndan olayın meydana gelişine ilişkin rapor istenmesine karar verildi.

    Diyarbakır’da katıldığı 2017 yılı Newroz kutlaması sırasında polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’un ölümüne ilişkin polis memuru Y.Ş. hakkında, “olası kastla öldürme”den müebbet hapis istemiyle açılan davanın 4’üncü duruşması Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

    POLİS BERAATINI İSTEDİ

    Mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) olaya ilişkin hazırladığı raporun okunup dosyaya konduğu duruşmada, sanık polis Y.Ş. savunma yaptı. Y.Ş., ATK’nin Kurkut’u öldürülen merminin sert zemine çarparak vücuda girdiğine yönelik raporuna işaret ederek, raporun kendi beyanıyla aynı olduğunu savundu. Dosyada kendisiyle alakalı delil kalmadığını iddia eden Y.Ş., beraatını istedi.

    ‘KATİLİN TESPİTİNİ İSTİYORUM’

    Davada müşteki olan Kemal Kurkut’un ağabeyi Ferhat Kurkut ise, “Rapor ile sanık beyanları aynı doğrultuda çıktı. Raporu herhalde birlikte hazırlamışlar. Adli Tıp Kurumu raporu dışında görüntüler de mevcuttur. Ben katilin tespitini istiyorum. O kurşunun sahibini istiyorum. Kemal kendiliğinden vurulmuş değil ya da kendi kendini vurmuş değildir” diye konuştu.

    ‘CEZASIZLIK POLİTİKASI İŞLENİYOR’

    Davada savunma yapan Kurkut ailesinin avukatı Mehmet Emin Aktar, kamu görevlileri tarafından işlenen cinayetlerde, cezasızlık politikası işlendiğini anlatarak, “Peki siz anneye ne diyeceksiniz? Kemal’in niçin öldürüldüğü ortaya çıksın. Annenin adalet duygusu bir nebze olsa da dinsin” dedi.

    ‘ATK KOLLUĞU AKLAYACAK RAPOR DÜZENLİYOR’ 

    Daha sonra konuşan müşteki avukatı Reyhan Yalçındağ da, “Adli Tıp Kurumu’nun her seferinde kolluğu aklayacak şekilde rapor düzenlediğini biliyoruz. Bu sebeple üniversitelerin adli tıp departmanlarına yazarak ikinci bir rapor alınmasını talep ediyoruz. Olay yerinde keşif yapılmasını talep ediyoruz. Tanıkların dinlenmesini ve sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık polisin tutuklanma talebini olayın oluş şekli ve diğer hususları nazara alarak reddetti. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne müzakere yazılmasına, dosyadaki anlatımlar ve diğer deliller doğrultusunda olayın oluş şeklinin belirlenmesi amacıyla Ulusal Kriminal Büro’dan rapor istenmesine, Büro’nun rapor hazırlamaması durumunda, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nden oluşturulacak bilirkişi heyetinden rapor istenilmesine karar vererek duruşmayı 28 Şubat 2019’a erteledi.

    Kemal Kurkut cinayetinde yeni görüntüler dosyaya girdi

    NE OLMUŞTU?

    Kemal Kurkut, 2017’de Diyarbakır’da katıldığı Newroz kutlaması sırasında, polisler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın akabinde açıklama yapan Diyarbakır Valiliği, öldürülen Kurkut'un ‘canlı bomba olduğu şüphesiyle’ vurulduğunu açıklamıştı.

    Ancak olayın ertesi günü, Dicle Haber Ajansı’nın (dihaber) vurulma anına dair servis ettiği fotoğraflar gerçeği açığa çıkarmış, Diyarbakır Valisi emniyetin verdiği bilgiler doğrultusunda açıklama yaptığını bu nedenle ‘üzüntü duyduğunu’ belirtmişti.

    Kemal Kurkut'un vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı

    SANIK POLİS 3 AY SONRA GÖREVİNE İADE EDİLDİ

    Fotoğrafların yayınlanmasının ardından Y.Ş. ve O.M. isimli polisler gözaltına alındı. Bu isimlerden O.M. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Kurkut'un ölümüne yol açan kurşunların kendi silahından çıktığı tespit edilen polis memuru Y.Ş. ise, tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği tarafından ‘adli kontrol şartıyla’ serbest bırakıldı. Savcı, serbest bırakılan Y.Ş.'nin tutuklanması için itirazda bulundu, ancak mahkeme itirazı reddetti.

    Cinayet ile ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alınan polislerden Y.Ş., 3 ay sonra görevine iade edildi.

    Olaydan sonra basın ve protokol girişindeki zırhlı polis araçları ve çevrede bulunan sitelerin güvenlik kameralarının görüntüleri toplanarak incelemeye alındı. (Diyarbakır/MA)

    ‘Kemal Kurkut'u vuran polis Newroz’da görev alacak'

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