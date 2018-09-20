Newroz'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Kemal Kurkut davasÄ±nda yine tutuklama Ã§Ä±kmadÄ±

DiyarbakÄ±r Newroz'unda polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Kemal Kurkut davasÄ±nda sanÄ±k polis yeni delillere raÄŸmen tutuklanmadÄ±.

Kemal Kurkut cinayetine iliÅŸkin DiyarbakÄ±r’da görülen dava duruÅŸmasÄ±na tutuksuz yargÄ±lanan sanÄ±k polis Y.Åž. ve avukatÄ± katÄ±lmadÄ±. Kurkut ailesi avukatlarÄ±nÄ±n sanÄ±k polis hakkÄ±ndaki tutuklama talebi, atanan yeni mahkeme heyeti tarafÄ±ndan da reddedildi.

DiyarbakÄ±r'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2017 Newrozu’nda Kemal Kurkut'u silahÄ±yla vurarak öldüren polis memuru Y.Åž. hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n 3’üncü duruÅŸmasÄ± DiyarbakÄ±r 7’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava duruÅŸmasÄ±na sanÄ±k polis Y.Åž. ve avukatÄ± katÄ±lmadÄ±.



Kurkut'un annesi Secan Kurkut ve kardeÅŸi Ferhat Kurkut ile avukatlarÄ±nÄ±n hazÄ±r bulunduÄŸu duruÅŸmayÄ±, yine 2013 yÄ±lÄ±nda Lice’deki kalekol protestolarÄ± sÄ±rasÄ±nda askerlerce açÄ±lan ateÅŸle öldürülen Medeni YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n annesi Fahriye YÄ±ldÄ±rÄ±m ve HDP DiyarbakÄ±r milletvekilleri Saliha Aydeniz, Selçuk MÄ±zraklÄ±, Semra Güzel, Dersim DaÄŸ’Ä±n yanÄ± sÄ±ra HDP DiyarbakÄ±r Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mehmet Åžerif ÇamcÄ± takip etti.



Heyet deÄŸiÅŸikliÄŸinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dava duruÅŸmasÄ±na önceki duruÅŸma zabÄ±tlarÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸlandÄ±. Kemal Kurkut'un vurulmasÄ±na neden olmasÄ± muhtemel atÄ±ÅŸÄ±n nereden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair, dava dosyasÄ±nÄ±n gönderildiÄŸi Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu'ndan (ATK) talep edilen raporun kurum tarafÄ±ndan henüz gönderilmediÄŸinin heyet tarafÄ±ndan belirtilmesi ardÄ±ndan maÄŸdur müdafilerin savunmalarÄ±na geçildi.

Kemal Kurkut cinayetinde yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler dosyaya girdi

AVUKAT YALÇINDAÄž: CEZASIZLIK POLÄ°TÄ°KASI DEVAM EDÄ°YOR

Ä°lk sözü alan Avukat Reyhan YalçÄ±ndaÄŸ Baydemir, "Bu dosyada ve benzeri yaÅŸam haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi dosyalardaki bütün amacÄ±mÄ±z delillerin tam olarak toplanmasÄ± ve gerçeÄŸe ulaÅŸmaktÄ±r. Bu topraklarda baÅŸka insanlarÄ±n öldürülmemesi için adil yargÄ±lanma yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir" dedi.



YalçÄ±ndaÄŸ, devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi: "Ä°ÅŸlenen cinayete dair bilirkiÅŸi raporunun sonuç kÄ±smÄ±nda yapÄ±lan belirlemelere ve dosyadaki netliÄŸe raÄŸmen sanÄ±ÄŸa iliÅŸkin tutuklama talebimiz reddedilmektedir. Olay yerine ait incelenen 118 video görüntüsünden Kurkut’un ölümüne yol açan kurÅŸunlarÄ±n 3 ÅŸahsa iÅŸaret etmekte. Ancak bu 3 ÅŸahsÄ±n ikisi tanÄ±k olarak dahi dinlenilmemiÅŸtir. Bir zaman sonra bu kolluk görevlilerinin tahini çÄ±kÄ±yor. Potansiyel olarak her an sanÄ±k durumuna düÅŸecek tanÄ±klarÄ± dahi dinleyemedik."



CezasÄ±zlÄ±k politikasÄ±na bir kurban daha vermek istemediklerini belirterek, “KolluÄŸun iÅŸlediÄŸi suçlara iliÅŸkin cezasÄ±zlÄ±k politikasÄ± devam ederse, baÅŸka çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n aynÄ± akÄ±bete uÄŸramayacaÄŸÄ±nÄ±n garantisi olmayacaktÄ±r” diyen Av. YalçÄ±ndaÄŸ, tanÄ±klar hakkÄ±nda zorla getirilme kararÄ± verilmesini istedi.

AVUKAT AKTAR: KENDÄ°MÄ°ZÄ° NASIL GÜVENDE HÄ°SSEDECEÄžÄ°Z

FotoÄŸraf: MA

Avukat Mehmet Emin Aktar da yaptÄ±ÄŸÄ± savunmada, sanÄ±k polisin tutuklanmasÄ± yönündeki taleplerini her duruÅŸma dile getirmeye devam edeceklerini söyledi.



CezasÄ±zlÄ±k politikasÄ± sürdüÄŸü için bu taleplerini tekrarladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Aktar, “CezasÄ±zlÄ±k politikasÄ± sadece bu topraklarda uygulanmaktadÄ±r. KameralarÄ±n gözü önünde iÅŸlenen bir cinayetten söz ediyoruz. Bu kentte binlerce silah kullanma yetkisine sahip kamu ajanÄ± bulunmaktadÄ±r. CezasÄ±zlÄ±k politikasÄ± davam ederse biz kendimizi nasÄ±l güvende hissedeceÄŸiz. Bu toplum adÄ±na, adaletin gerçekleÅŸmesi adÄ±na tutuklama talep ediyoruz" dedi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKMADI

AvukatlarÄ±n ardÄ±ndan iddia makamÄ± da, eksik hususlarÄ±n giderilmesi talebinde bulundu. Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan Mahkeme heyeti ise, sanÄ±k polis Y.Åž.’ye dair tutuklama taleplerini reddetti.



Ä°stanbul ATK'den talep edilen raporun ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için yeniden yazÄ± gönderilmesini kararlaÅŸtÄ±ran heyet, avukatlarÄ±n tanÄ±k olarak dinlenmesini istediÄŸi polislerin tespit edilmesi için Emniyet MüdürlüÄŸü’ne müzekkere yazÄ±lmasÄ±na karar vererek, bir sonraki duruÅŸmayÄ± AralÄ±k ayÄ±na erteledi.

ADLÄ°YE ÖNÜNDE TEPKÄ° GÖSTERDÄ°LER

Görülen duruÅŸma sonrasÄ± adliye binasÄ± önünde HDP Milletvekili Selçuk MÄ±zraklÄ± açÄ±klama yaptÄ±.

Gençlerin ölümünden sorumlu olan kamu güvenlik ajanlarÄ±nÄ±n ellerini kollarÄ±nÄ± sallayarak halen mesleklerini icra etmeye devam ettiklerini söyleyen MÄ±zraklÄ±, “Tahir Elçi ve Kemal Kurkut'un katledilmesinde olduÄŸu gibi kameralarÄ±n önünde iÅŸlenen cinayetlerde bugün yine bir kez daha mahkemelerde kovuÅŸturmanÄ±n güçlü bir ÅŸekilde yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±k olduk. SÄ±radan diyebileceÄŸimiz olaylarla tutukluluk veren mahkemeler, sistem, kamu güvenlik aygÄ±tÄ± ve kamu ajanlarÄ± söz konusu olduÄŸu zaman, tam bir vurdum duymazlÄ±k, görmezlik içerisine girip, iÅŸlenen hukuksuz fiili adeta perdeleme davranÄ±ÅŸÄ±na giriyor” dedi.

SanÄ±k polis hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± verilmemesini eleÅŸtiren MÄ±zraklÄ±, adaletin ve hukukun yerini bulmasÄ± için bu davalarÄ± takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti. (DiyarbakÄ±r/MA)

Kemal Kurkut cinayetinde yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler dosyaya girdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 14:02

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