Kemal Kurkut'u vuran polisin tutuklanması talebi reddedildi

Diyarbakır’daki Newroz kutlaması sırasında Kemal Kurkut’u öldüren ve tutuksuz yargılanan polis Y.Ş.'nin tutuklanması talebi reddedildi.

Diyarbakır’da 21 Mart 2017’de düzenlenen Newroz kutlamasına katılmak üzere Malatya’dan kente gelen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’u alanın girişinde kurulan kontrol noktasında öldüren polis memuru Y.Ş. hakkında “Olası kastla öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Y.Ş.’nin tutuklanmasına dönük talep bir kez daha Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Duruşma 20 Eylül’e ertelendi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın başlaması öncesinde adliye binası önü ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Duruşmada Kemal Kurkut'un annesi Secan Kurkut ve kardeşi Ferhat Kurkut müşteki olarak yer alırken, Kurkut'un yakınları, HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp, İHD Eş Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici, HDP ve DBP il yöneticileri ile çok sayıda kişi izleyici olarak katıldı.

Tutuksuz sanık polis Y.Ş. ise, duruşma salonuna hakim ve savcıların kullandığı bölümden alındı. Salonda da sanığın etrafında yine polislerce adeta etten duvar örüldü.

Duruşma, tanık olarak mahkeme çağrılan polislerin ifadesiyle başladı.

Kemal Kurkut’u vuran polis Y.Ş.’nin tutuklanmasına dönük talep bir kez daha Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Duruşma 20 Eylül’e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 21 Mart günü düzenlenen Newroz için Malatya’dan Diyarbakır’a gelen ve Newroz Parkı’na çıkan Evrim Alataş Caddesi üzerinde vurularak öldürülen Kemal Kurkut için “canlı bomba” açıklaması yapılmıştı. Ancak vurulma anına dair dihaber’in servis ettiği fotoğraflarla yarı çıplak vaziyette kontrol noktasında polislerle tartışan Kurkut’un daha sonra noktayı geçerek koşmaya başladığı ve polisin o sırada açtığı ateşle yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı.

Fotoğrafların yayınlanmasının ardından Y.Ş. ve O.M. isimli polisler gözaltına alındı. O.M. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Y.Ş. tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, sanık Y.Ş.’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Savcı serbest bırakılan polisin tutuklanması için itirazda bulundu ancak hâkimlik reddetti. Cinayet ile ilgili başlatılan idari soruşturmada polisler açığa alınmıştı. Ancak Y.Ş. açığa alındıktan 3 ay sonra ise görevine iade edildiği ortaya çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın infazdan 7 ay sonra hazırladığı iddianame Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanık polis Y.Ş.’nin “Olası kastla insan öldürme” suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması istendi. Diğer polis O.M. hakkında ise Kurkut’un vücudunda çıkan mermi çekirdeklerinin silahından çıkmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Olaydan sonra basın ve protokol girişindeki zırhlı polis araçları ve çevrede bulunan sitelerin güvenlik kameralarından toplanan görüntülerde, sanık polis Y.Ş., silahının namlusunu Kurkut'un ayaklarına değil, direkt vücuduna nişan alarak üst üste 2 el ateş ettiği ortaya çıkmıştı. Görüntüler, elindeki bıçağı kendisine doğrultmuş halde arama noktasına yönelen Kurkut'a zarar verilmeden etkisiz hale getirilebileceğini ortaya koydu.

Olayla ilgili yanlış bilgi veren ve gazetecilerin cinayet anına ilişkin çektiği görüntüleri silmeye çalışan polisler hakkında “Görevi ihmal, suç delillerini karartma ve gizleme” suçlarından başlatılan soruşturma ise devam ediyor. (Diyarbakır/MA)

Kemal Kurkut'un vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 10:55

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