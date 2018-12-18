18 Aralık 2018 17:48

Şule Çet'in ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi

Şule Çet'in ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi. 'Cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tahdit'ten tutuklu sanıklar için 'cinayet'ten de ceza isteniyor.

Şule Çet'in ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi

Fotoğraf: Facebook

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    Şule Çet'in ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Sanıklar, 6 Şubat 2019'da Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

    İDDİANAMEDE NE VAR?

    Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından mahkemeye gönderilen iddianame kabul edildi. İddianamede iki sanık için de "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ceza istendi. Berk Akand ve Çağatay Aksu hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapis cezası istendi.

    NE OLMUŞTU?

    Şule Çet, 29 Mayıs 2018 tarihinde saat 05.00 sıralarında Çankaya’da bulunan Yelken Plaza adlı rezidansın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Aynı dairede bulunan Çet’in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand, gözaltına alındı. İki kez nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, her ikisinde de adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak bu süreçte Ankara Adli Tıp Kurumunun hazırladığı otopsi raporunda Şule Çet’in ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Haklarında tekrar gözaltı kararı çıkarılan Çağatay Aksu ve Berk Akand Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafında cinayet şüphesiyle değil, “Cinsel amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel saldırı” suçlarından tutuklandı. 

    Otopsi raporuna göre Şule Çet, ölümden önce cinsel saldırıya uğramış

    DELİL KARARTILMIŞTI

    Soruşturma boyunca şüpheli Çağatay Aksu’nun kolundaki Çet’e ait tırnak izlerinin ilk muayenede rapora yazılmadığı ve evdeki içki şişelerinin de saklandığı ortaya çıktı. 

    Şule Çet soruşturmasında deliller karartılmış

    DOKU ÖRNEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin hazırladığı raporda, Çet’in el tırnaklarından alınan iki doku örneğinin olay sırasında Çet’in yanında olan patronu Çağatay Aksu’nun arkadaşı, şüpheli Berk Akand’a ait olduğu tespit edildi. Şüpheli Berk Akand olay sırasında odada bulunmadığını ileri sürmüştü.

    ADLİ TIP: CİNSEL SALDIRIYA MARUZ KALIP KALMADIĞI KONUSUNDA DEĞERLENDİRME YAPILAMADI

    Şule Çet’in ölümüne ilişkin soruşturmada, beklenen Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girmiş, raporda, Çet’in genel ağır beden travması nedeniyle cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı konusunda kesin bir değerlendirme yapılamadığı öne sürülmüştü. Öte yandan Çet’in kendisinin atladığı yoksa itildiği ya da öldürüldükten sonra mı atıldığı hususunun da tıbben bilinemediği görüşüne yer verildi.

    Şule Çet soruşturmasında Adli Tıp raporunu hazırladı: Bilmiyoruz

    SANIKLARIN SADECE CİNSEL SALDIRIDAN DEĞİL CİNAYETTEN DE TUTUKLANMASI İSTENİYORDU

    Zanlıların sadece “nitelikli cinsel saldırı” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu belirten Şule Çet ailesi ve avukatları, şüphelilerin “Kasten adam öldürme” suçundan da tutuklanmalarını istiyordu. (HABER MERKEZİ)

    Şule Çet cinayeti: Kasten öldürmekten tutuklanmalılardı

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