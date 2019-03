İZBAN’da taşeron işçilere kadro yok

Metehan UD

İzmir

KİT’lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınmasının önünü açan düzenlemenin ardından bir kez daha başvuru yapan İZBAN’da çalışan taşeron işçilere ret cevabı geldi. İZBAN’ın özel şirket mantığıyla hareket ettiğini dile getiren işçiler duruma tepkili.

Kadrolu işçilerinin toplu sözleşme taleplerini kabul etmeyerek greve çıkmasına sebep olan ve İzmir halkını mağdur eden İZBAN yönetimi taşeron işçilerine de güvencesiz çalışmayı reva görüyor. Hükümetin çıkardığı kadro düzenlemesinin ardından bir kez daha başvuru yapan taşeron İZBAN işçilerinin başvurularının geri çevrildiği ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD’nin yüzde elli ortaklı payı olan İZBAN AŞ’nin bürokratları, taşeron işçilerin kadroya başvurusunun geri çevrilmesine gerekçe olarak TCDD’nin kadro kapsamı dışında tutulmasını gösteriyorlardı. Ancak ek düzenleme ile kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) kadro kapsamına alınması bu gerekçeyi ortadan kaldırdı. TCDD bünyesinde çalışan taşeron işçilerden kadro için evrak istendi ancak İZBAN işçileri için adım atılmış değil.

650’DEN FAZLA TAŞERON İŞÇİ BULUNUYOR

İşçilerin yakın zamanda vermiş oldukları dilekçeye ‘İZBAN AŞ şu anki mevzuat gereği kapsam dışındadır” cevabı verildi. Aliağa ile Selçuk arasında 40 istasyon ile İZBAN Genel Müdürlüğü binasında 500 civarında özel güvenlikçi ve 150 civarında temizlik işçisi de hizmet veriyor. Özellikle kadro başvurusu geri çevrilen çok sayıda özel güvenlik görevlisi çalışma koşullarından dolayı istifa ederek ayrıldı.

‘İZBAN KENDİNİ ÖZEL ŞİRKET OLARAK GÖRÜYOR’

Evrensel’e konuşan İZBAN işçileri, karşılarında muhatap bulamamaktan şikayetçi. Kurumun çift başlı yapısının sorun çıkardığını belirten işçiler kadroya alınmamalarının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ve her iki ortağın da sorumluluk almak istemediğini dile getirdi. İşçiler “İZBAN kendini bir devlet kurumu olarak görmüyor, özel şirket mantığı ile hareket ediyor. ‘Devletin verdiği kadro beni kapsamaz’ diyor. Her şeyi ile kamunun bir kurumu olan hem İzmir Büyükşehir Belediyesinin hem de TCDD’nin ortak kuruluşu bir kurum nasıl bir özel şirket olabilir ki? Biz diğer taşeron işçilere tanınan hakkın bize de verilmesini istiyoruz. Evet maaşımız artmayacak ama her ihale döneminde ‘İşsiz mi kalacağız’ diye düşünmek istemiyoruz” dedi.

GENEL İŞ: İZBAN MALİYETİ ÜSTLENMEK İSTEMİYOR

İZBAN’da çalışan temizlik işçileri DİSK/Genel-İş İzmir 7 No’lu Şubede örgütlü, ancak işçilerin hâlâ taşeron şirket bünyesinde çalışıyor olması hem de sürekli olarak ihalelerinin yenilenmesi karmaşaya sebep olmuş durumda. Sendikanın yetki başvuruları sonuçlanmıyor. Şube Sekreteri Özgür Genç, hâlâ devlet bünyesinde iş güvencesi olmadan çalışan çok sayıda taşeron işçi olduğunu belirterek, “İZBAN AŞ, TCDD, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık ile görüşme sağlamaya çalışıyoruz ancak çözüm sağlanmış değil. Bu işçi arkadaşlarımızın da sendikalı, iş güvenceli, toplusözleşmeli çalışmasını istiyoruz. İZBAN yönetimi çıkacak maliyeti üstlenmek istemiyor. İZBAN hukuka aykırı davranıyor ve gerekirse yargıya taşıyacağız. Ortada bir TİS olmadığı için işçiler iş görevleri dışındaki işlerde veya riskli işlerde çalıştırılıyor. Buradaki örgütlü gücümüzle buradaki sorunları aşacağız” dedi.