Ä°ZBAN'da yine greve doÄŸru

Demiryol-Ä°ÅŸ ile Ä°ZBAN arasÄ±ndaki TÄ°S gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde uyuÅŸmazlÄ±k tutanaÄŸÄ± tutuldu, arabuluculuk sÃ¼recinde de anlaÅŸma saÄŸlanamazsa iÅŸÃ§iler greve Ã§Ä±kacak.

Demiryol-Ä°ÅŸ ile Ä°ZBAN arasÄ±ndaki TÄ°S görüÅŸmelerinde anlaÅŸma saÄŸlanamamasÄ± üzerine uyuÅŸmazlÄ±k tutanaÄŸÄ± tutuldu. 2 yÄ±l önce de Ä°ZBAN iÅŸçileri zam oranÄ±nda anlaÅŸma saÄŸlayamayÄ±nca greve çÄ±kmÄ±ÅŸlardÄ±.

Ä°zmir'de AliaÄŸa-TorbalÄ± arasÄ± banliyö taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸleten TCDD ve Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesinin ortak ÅŸirketi Ä°ZBAN AÅž ile Türk-Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± arasÄ±nda süren toplu sözleme görüÅŸmeleri geçtiÄŸimiz aylarda baÅŸladÄ±. Önümüzdeki 2 yÄ±l boyunca geçerli olacak ve 400'e yakÄ±n iÅŸçiyi ilgilendiren TÄ°S görüÅŸmelerinde bir kez daha anlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±.

Sendika ile Ä°ZBAN bürokratlarÄ± iÅŸçileri yakÄ±ndan ilgilendiren maddelerde anlaÅŸamadÄ±. UyuÅŸmazlÄ±k zaptÄ± tutulurken görüÅŸmelerde arabulucu süreci devreye girdi. BakanlÄ±kça atanacak arabulucu tarafÄ±ndan yürütülecek bir aylÄ±k süreçte de anlaÅŸma saÄŸlanamazsa grev süreci baÅŸlatÄ±lacak. Sendika yüzde 28 oranÄ±nda zam, 112 gün ikramiye ve sürücüler için sürüÅŸ tazminatÄ± talep ediyor. Ä°ZBAN ise yüzde 12 ile 14 arasÄ±nda zam teklifi, 90 gün ikramiye önerisinde bulundu.

GÜNDE 500 BÄ°N Ä°NSAN TAÅžINIYOR

Ä°ZBAN çalÄ±ÅŸanlarÄ±, AliaÄŸa-Selçuk arasÄ±ndaki banliyö hattÄ±nda, ülkenin havalimanÄ± baÄŸlantÄ±lÄ±, en büyük kent içi raylÄ± toplu taÅŸÄ±ma sisteminde hizmet üretiyor. TorbalÄ±-Selçuk hattÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± ile 40 istasyona ve 136 kilometreye ulaÅŸan Ä°ZBAN'da günde 500 bin civarÄ±nda insan taÅŸÄ±nÄ±yor.

ANLAÅžMA SAÄžLANAMAMIÅž GREVE ÇIKILMIÅžTI

Bir önceki TÄ°S görüÅŸmelerinde de yüzde 11'lik zam teklifi üzerine anlaÅŸma saÄŸlanamamÄ±ÅŸ ve sendika 8 KasÄ±m 2016'da greve çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu, grevi sonlandÄ±rmak için hükümeti araya sokmuÅŸtu. 8 gün boyunca süren grev Ankara'da yapÄ±lan görüÅŸmelerin ardÄ±ndan sonlandÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ZBAN emekçilerinin talepleri kademeli olarak kabul edildi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Ä°ZBAN grevi sona erdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 15:07

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