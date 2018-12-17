Grevdeki İZBAN işçileri: TİS bu kez bizim istediğimiz şekilde bitecek

Metehan UD

İzmir

Grevleri 8. güne giren İZBAN işçileri toplu iş sözleşmesinin kendi istekleri doğrultusunda bitene kadar grevi sürdürmede kararlı olduklarını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen toplu ulaşım ağı İzmir Banliyo Ağında (İZBAN) toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamaması üzerine çalışanlar tarafından başlatılan grev bir haftayı geride bıraktı. Demiryol-İş Sendikası üyesi İZBAN işçileri, talepleri karşılanana kadar grevi sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek İzmirlilerin beklediklerinden daha fazla destek olduklarını dile getirdi.

Morallerinin grevin ilk günkü gibi olduğunu belirten İşyeri Temsilcisi Berkan Arda “Çok sayıda sendika, siyasi parti, kitle örgütü desteğe geldi. Aynı şekilde çok sayıda vatandaş da gelerek yanımızda olduğunu söyledi. Haklılığımızı biliyorlar ve destekliyorlar. Devam edeceğiz, daha yolun başındayız. Kararlılıkta hiçbir problem yok. Taleplerimizin arkasındayız. İZBAN'ın açıkladığı rakamlar sadece bir iki kişinin alabileceği rakamlar, şişirilmiş. Tamamen algı ile alakalı bir açıklama. İZBAN yalan söylüyor ve bir daha açıklama yapamadı. Grev haklarımızı alana kadar sürecek. İzmirliler, doğru haberleri takip etsinler. Akıllarına takılan bir şey varsa gelip bizimle konuşsunlar. Biz burada hakkımız, emeğimiz için duruyoruz, başka bir amacımız yok” dedi.

‘4 SÖZLEŞMEDİR TALEPLERİMİZ BİRİKİYOR’

Makinist olarak çalışan Mehmet Şerif de şunları söyledi: “Bütün arkadaşlarımızla birlikteyiz. İZBAN’ın açıkladığı rakamların gerçek olmadığını halk da biliyor. Greve çıkmadan önce halkı bilgilendirdik, anlattık. Ben dokuzuncu seneme girdim, bugün aldığım para 1860 lira, sosyal haklar ve devletin verdiği para ile 2 bin 400 yapıyor. İZBAN yönetimi çalışanlarının arkasında dursun. Biz ailemizi geçindirmek istiyoruz. Hakkımızı versinler başka bir şey istemiyoruz. Grevi sürdürmekte kararlıyız. Bu dördüncü sözleşmemiz ve şimdiye kadar hep İZBAN'ın istediği şekilde bitti, istediğimizi alamadık. Daha önce haklarımızı vermiş olsalardı bugün bu rakamlar konuşulmayacaktı. 4 sözleşmedir taleplerimiz birikiyor. İzmir halkından özür diliyoruz, bu grevi yapmak istemezdik ama biz de ailemizi geçindirmek istiyoruz. Düzgün bir hayat yaşamak istiyoruz. Bizi anlasınlar ve yanımızda dursunlar.”

‘İZBAN YÖNETİMİNİN PLANLARI TUTMADI’

Hazırladıkları toplu sözleşme taslağının aynı şekilde kabul edilmesini isteyen araç bakım teknikeri Kerem Özgür de “Hava soğuk, yağmurlu ama grev dayanışması bizi bir arada tutuyor. Vatandaşlardan destek çok. Çok sayıda işçi, emekli yanımızda olduğunu söyledi. 10 İzmirliden 9 tanesi olumlu bakıyor. Grevin sorumlusu İZBAN yönetimidir. İZBAN'ın açıkladığı rakamlar ortada yok. Herhalde dışarıda yaptıkları harcamaları da İZBAN işçisine masraf olarak gösteriyorlar. İZBAN yönetimi, halkı bize yönelik kin ve nefrete sürüklüyor ama bu planları tutmadı. İnsanlar sonuçta buradan evine ekmek götürüyor, durduk yere neden grev yapalım. Hepimizin maddi açıdan sıkıntıları var. Hepimizin borçları var. Biz bu toplu sözleşmeyi beş altı aydır yürütüyorduk, masada anlaşalım da İzmir halkı sorun yaşamasın diye ama bizim istediklerimiz olmadan da sonlanmayacak” dedi.

METRO İŞÇİLERİNDEN İZBAN İŞÇİLERİNE DESTEK

İZBAN işçilerinin en büyük destekçileri ise ilk günden beri yalnız bırakmayan yine Demiryol-İş üyesi İzmir Metro işçileri. Toplusözleşmeleri arabulucu sürecinde olan İzmir Metro çalışanları, İZBAN işçilerinin kazanmasının kendi sözleşmelerini de olumlu etkileyeceğini söylüyor. İzmir Metro İşyeri Baştemsilcisi Celel Dağaşan, açlık sınırında yaşadıklarını belirterek, “Bu koşullar düzeltilmediği zaman çalışmanın da bir anlamı yok. Kendi geleceğimiz ve çocuklarımız için hak, ekmek mücadelesi veriyoruz. İşveren açıklamaları ve basına verdiği bilgiler gerçek değildir. Biz işverenden basında abartıldığı gibi çok büyük rakamlar istemiyoruz. Türkiye’de işçi hakları sömürülüyor. Çalışanlar da emek mücadelesi vermeye devam ediyor. Bir an önce taleplerimiz kabul edilsin” dedi.